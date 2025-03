V Mali Zaki novi pomoli

Kot je Občina Bled objavila na svoji spletni strani, dela potekajo v okviru projekta Popolni zaveslaj. Celotna vrednost projekta z vključenim davkom na dodano vrednost znaša 681.000 evrov. Občina je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

V sklopu projekta so sanirali brežino obrežja Blejskega jezera v veslaškem centru v Mali Zaki in zamenjali štiri lesene pomole, uredili bodo še perišča za čolne, zasadili drevesa in obnovili ograjo v športnem parku. Vzpostavili bodo tudi infrastrukturo za vsebinsko nadgradnjo Male Zake. Projekt bo z obnovo infrastrukture in gradnjo nove prispeval k varovanju okolja ter izboljšanju turistične ponudbe in kakovosti bivanja v kraju, so prepričani na občini.

Mala Zaka je ena najbolj obiskanih točk na Bledu. Čez celo leto gosti treninge veslačev, poleti tudi kopalce. Znana je kot prizorišče številnih mednarodnih tekmovanj, kot so svetovno prvenstvo v veslanju, zimsko plavanje, Triatlon Bled in Blejski kolesarski festival. Skozi območje vodi tudi pešpot okoli jezera.

Nova infrastruktura naj bi omogočila tudi nova doživetja. Tako je prejšnji teden na prenovljenih pomolih že potekala delavnica akvarela v organizaciji Medgeneracijskega centra Vezenine Bled, na kateri so se udeleženci preizkusili v slikanju jezerske pokrajine.