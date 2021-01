V Mačjem dolu zacelijo tiste, ki jih ne vzame cesta

Zlomljena stegnenica in kolk

60

mačk je v škofjeloškem zavetišču.

Na žalost je še vedno razširjeno mnenje, da lastnikom ni treba poskrbeti za kastracijo in sterilizacijo živali, saj jih tako ali tako vzame cesta.

Poskrbite za kastracijo in sterilizacijo!

Monika Koprivnikar, vodja Mačjega dola FOTO: Špela Ankele

Med mačkami, ki so tukaj, je nekaj takih, ki so jih ljudje zavrgli, ko so šli na morje, pa živali niso imeli kam dati.

»Kaj tukaj ne štima? Ja, ja, kosti mačka so polomljene. Ampak glavni problem je v resnici v človeku, ki bi moral preprečiti, da so te koščice sploh na svetu in ne bi letale po cesti.« Takole je, vodja zavetišča Mačji dol, zapisala, ko so v mačje zavetišče sprejeli oranžno muco z več zlomi.»Mačka ima zlomljeno stegnenico in kolk. Pravi čudež je, da je preživela,« je o oranžni kosmatinki, ki jo je pred kratkim ponoči v bližini Železnikov zbil avto, povedala Koprivnikarjeva. In dodala: »Tisti, ki jo je povozil, se sploh ni ustavil. Ustavila je šele voznica, ki je pripeljala pozneje. Poskrbela je za povoženo žival in poklicala nas.«V Mačjem dolu so jo odpeljali na kliniko za male živali, kjer trenutno zdravijo ponesrečeno živalco. »Morda bomo lahko že danes ali jutri šli po mačko, lahko pa se zgodi, da jo bodo na kliniki obdržali še nekaj časa, saj morajo živali po tako hudih poškodbah praviloma počivati še nekaj dni,« pravi vodja zavetišča Mačji dol.To v Škofji Loki deluje že več kot sedem let. Skrbi za mačke, ki jih zapuščene najdejo v treh občinah: Škofji Loki, Železnikih in Gorenji vasi - Poljane. Vsa ta leta prostovoljci, ki so – poleg številnih mačk, seveda – srce zavetišča, opozarjajo na pomen kastracije in sterilizacije. A zdi se, da takšno opozarjanje še vedno naleti na gluha ušesa.»Tako mačka, ki ga je v Železnikih povozil avto, kot tudi številnih drugih muc sploh ne bi smelo biti, če bi ljudje poskrbeli za kastracijo in sterilizacijo. A žal je ponekod še vedno razširjeno mnenje, češ da lastnikom za kaj takega ni treba poskrbeti, saj mačke tako ali tako vzame cesta,« je povedala Monika Koprivnikar.Kot je dodala, je pomembno prijavljanje neodgovornih ljudi, ki ne preprečujejo novih legel: »Maček, ki je bil zbit v Železnikih, je verjetno prišel z ene izmed takšnih lokacij, torej od nekod, kjer niso poskrbeli za kastracijo in sterilizacijo živali. Če morda veste za primere, kjer se razmnožujejo, ali če ste seznanjeni s kakršnim koli mučenjem živali, prijavite ravnanje na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. To lahko storite tudi anonimno.«V škofjeloškem zavetišču je trenutno okoli 60 mačk – veliko je mladičkov, ki so tu od konca pomladi oziroma od začetka poletja, nekaj je tudi odraslih mačk: »Ko mačke eni zavržejo in jih drugi najdejo, pridemo mi na vrsto. Med mačkami, ki so tukaj, je nekaj takih, ki so jih ljudje zavrgli, ko so šli na morje, pa živali niso imeli kam dati.«​Našteje še nekaj žalostnih primerov: »Blizu ceste smo na samotnem kraju našli mačko z ovratnico, kar pomeni, da je nekdo skrbel zanjo. Ko smo objavili, da smo jo našli in da je pri nas, se lastnik ni javil. Dva mladička smo našli v cipresah, eno mačko pa so našli prav tako na samotnem mestu ob reki Sori. S kastracijo in sterilizacijo je treba poskrbeti za to, da v okolju ne bomo več srečavali takšnih primerov. Za vse nas bi bilo boljše, če bi primerno poskrbeli za to.«