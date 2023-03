V Lutvercih je vsak tretji gasilec

Prostovoljno gasilsko društvo Lutverci, ki skrbi še za vas Plitvica, je kot prvo na območju Gasilske zveze Gornja Radgona opravilo redni, 85. zbor članstva, ki je bil tudi volilni; letos se namreč iztekajo mandati vseh vodstvenih funkcionarjev v gasilskih vrstah v vsej državi.

Zbora se je udeležil tudi apaški župan dr. Andrej Steyer, levo.

Na območju živi po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 464 ljudi, število prebivalcev pa se že nekaj let ni občutno spremenilo. V gasilske vrste je vključenih več kot 140 ljudi, torej skoraj tretjina. Veliko pozornost namenjajo podmladku, ki je za uvod pripravil zanimiv kulturni program.

Flisar častni predsednik

Na zboru, ki so se ga med drugim udeležili dr. Andrej Steyer, župan občine Apače, predstavniki pobratenega društva iz Šaleka in predstavniki sosednjih gasilskih društev, so poudarili, da je dejavnost društva v prejšnjih dveh letih zaradi protikoronskih ukrepov nekoliko zamrla, lani pa spet oživela. Renato Flisar, ki je polnih 27 let predsednikoval društvu, se je po dolgem stažu umaknil s položaja, za predsednico pa so izvolili Natalijo Gorički.

Podelili so priznanja za dolgoletno vdanost.

Njena namestnica bo Patricija Flisar, poveljnik Boštjan Simonič, njegov namestnik pa Miran Maček. Na novo so izvolili tudi člane vseh drugih organov društva, mandat so zasedli za petletno obdobje. Flisarja so na občnem zboru izvolili za častnega predsednika.

PGD Lutverci ostaja pomembna gonilna sila življenja na tem koncu države. V društvu razmišljajo, da bi to poletje pripravili tradicionalno pokalno tekmovanje, načrtujejo pa tudi številna druženja in srečanja krajanov. V letu 2025 se želijo oskrbeti z novim gasilnim vozilom za prevoz ekipe, katerega vrednost ocenjujejo na 50.000 evrov. Pri tem pričakujejo večjo pomoč občine. Sicer pa bodo letos in v prihodnjih letih opravili še nekatera nujna dela v domu in okolici.

50.000 evrov potrebujejo za novo vozilo.

Tesno bodo sodelovali s pobratenimi gasilci iz Šaleka, na občnem zboru pa so se spomnili tudi preminulih članov v zadnjem obdobju. Društvo je lani gospodarilo s 26.000 evri, od česar so kar devet tisočakov namenili za delo društva v naslednjih letih. Lani so zelo uspešno pripravili veselico v Štala baru, ki mu bodo ostali zvesti tudi v prihodnje. Na občnem zboru so podelili še več kot 50 različnih priznanj, odličij in zahval, med katerimi velja omeniti priznanje za kar 70-letno delo v društvu Petru Čerinu; za 50-letno vdanost ga je prejel Jože Sterniša, za 40-letno pa Marjan Vrbnjak.