V lupljenju jabolk prvič zmagala ženska (FOTO)

Praznik kozjanskega jabolka je osrednja tradicionalna prireditev v Kozjanskem parku. Tudi letos, kot že vse od leta 2000, je potekala drugi konec tedna v oktobru, sredi trga v Podsredi, kamor se je letos zgrnila večstoglava množica obiskovalcev od blizu in daleč. Ti so uživali v lepem vremenu, degustirali dobrote, se izobraževali in tudi nakupovali, saj so se stojnice šibile pod težo domačih dobrot, od suhomesnih do krušnih. Pa seveda tudi pod težo sadja, v prvi vrsti jabolk.

Tudi ekipa Radia Rogla se je lotila peke štrudlja.

»Mi sem prihajamo vsako leto. Da si kupimo nekaj zabojev jabolk za ozimnico pa še marsikaj drugega, saj je ponudba na stojnicah res pestra,« nam je povedala Irena Lončarič, ki je z družino prišla iz Štajerske. Sicer pa prireditev, ki je tudi odraz dobrega sodelovanja s prebivalci zavarovanega in biosfernega območja ter skupnih prizadevanj pri varovanju narave in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan, vsako leto popestrijo z različnimi družabnimi in športnimi aktivnostmi. Tudi letos so okronali, letos celo kar dve, najboljši štrudlmojstrici.

Olupek Olge Simončič je v dolžino meril 4,65 metra.

Ta naziv sta si prislužili Stanka Alegro in Irena Vavričuk iz Društva kmetic Ajda, a so tudi drugi tekmovalci spekli odličen štrudelj, zato je imela komisija, ki je ocenjevala potek izdelave in končni izdelek, precej težko delo. V komisiji so bile županja domače občine Kozje Milenca Krajnc, Jasmina Resnik iz pekarne Resnik, Nataša Ferlinc Krašovic iz Javnega zavoda Kozjanski park ter Francka Javeršek iz Društva kmetic Ajda.

Takole so jih s torto pričakali in pogostili na kmetiji Ivanušič.

Drugi najboljši štrudelj je spekla ekipa Šolskega centra Šentjur, v kateri sta bili Lara Štruc in Lea Vahen, tretje mesto pa sta zasedli mama in hči Ivica in Katja Milat iz celjske podružnice Slovenskega društva za celiakijo. Obiskovalci so z zanimanjem opazovali tekmovanje v lupljenju jabolk, s ciljem, da so imeli kar najdaljši olupek v enem kosu. A letos je bila tudi tukaj sprememba, saj je moral večkratni zmagovalec Martin Magdalenc prvič prepustiti zmago ženski, Olgi Simončič, katere olupek je v dolžino meril 4,65 metra. Magdalenc, sicer še vedno lastnik rekordnega 7,30 metra dolgega olupka, je letos pristal na drugem mestu s 4,53 metra dolgim, tretji pa je bil Matija Recko, katerega olupek je meril v dolžino 4,51 metra.

Najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka

V sklopu aktivnosti, ki jih izvajajo v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega regijskega parka, je tudi podelitev naziva carjevič – najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za tekoče leto. Naziv so podelili že 14. leto, največ točk pa je med 12 lastniki travniških sadovnjakov, ki so jih ocenjevali v letošnjem letu, zbral sadjar Jurij Krivec iz Pokleka pri Podsredi, ki si je tako prislužil naziv carjevič leta 2022.

Dogodka Z jabko na kolo se je udeležilo 19 kolesarjev.

Krivec z družino gospodari na 27 hektarjev veliki kmetiji, ki je usmerjena v sadjarsko, poljedelsko in živinorejsko pridelavo. Velik travniški sadovnjak in posamezna sadna drevesa, ki večinoma obkrožajo kmetijo in posamezne pašnike, so na več kot dveh hektarjih, mogočna sadna drevesa pa pričajo o tradiciji in skrbnem delu gospodarjev, ki so vložili veliko truda, da so posadili, vzgojili in oskrbovali sadna drevesa, med katerimi prevladujejo jablane, hruške, slive in češplje. Že petnajstič zapored je Športno društvo Podsreda organiziralo rekreacijski tek na grad Podsreda, ki se ga je udeležilo 30 tekačev. Med moškimi je bil najhitrejši Matevž Kušič, med ženskami pa Nataša Šušterič.

Povsem poln trg v Podsredi.

12 lastnikov travniških sadovnjakov so ocenili.

V sodelovanju s Kolesarsko sekcijo Orans iz Bistrice ob Sotli so že devetič organizirali družabno kolesarjenje Z jabko na kolo, ki se ga je udeležilo 19 kolesarjev; prijazno so jih sprejeli in jih s torto pričakali na kmetiji Ivanušič v Lastniču, kolesarji pa so jim v zahvalo zasadili jablano, za katero upajo, da bo že čez nekaj let bogato obrodila.

Štrudlmojstrici med delom.

Najdaljši olup je letos uspelo ohraniti Olgi Simončič (na fotografiji prva levo), desno je drugouvrščeni, a še vedno lastnik rekordno dolgega, Martin Magdalenc.

Jurij Krivec si je letos prislužil naziv carjevič leta.