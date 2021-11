V Luki Koper imenovali le enega nadzornika

Nadzorni svet Luke Koper je na predlog kadrovske komisije za novega člana uprave za petletno mandatno obdobje soglasno imenoval Roberta Rožaca. Se pa na današnji seji niso odločili za imenovanje drugega člana uprave in predsednika uprave družbe, je po seji povedal predsednik nadzornega sveta Franci Matoz.

Nadzorniki so sklenili, da do 19. novembra podaljšajo rok kadrovski komisiji, da opravi razgovore z ostalimi kandidati za člane uprave. Seja kadrovske komisije na to temo se bo nadaljevala 24. novembra. Agencija za iskanje oz. evidentiranje kadrov jih je namreč obvestila, da ima še 35 evidentiranih kandidatov, ki bi lahko zasedli mesto predsednika ali člana uprave.

Kot je še pojasnil Matoz, je kadrovska komisija zasedala pred sejo nadzornega sveta, nato pa je za evidentiranje kadrov posredovala v odločanje 19 kandidatov, od tega jih je 10 ocenila pozitivno. Izmed teh je danes razgovore opravila s šestimi kandidati, nato pa nadzornemu svetu predlagala Rožaca za člana uprave. Za imenovanje drugega člana uprave in predsednika uprave se ni odločila.

Rožacu se bo po Matozovih besedah mandat začel 16. novembra, ko bo potekel mandat dosedanji upravi. Trenutno opravlja funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor, pred tem je bil več let zaposlen v Luki Koper kot vodja področja investicij in vzdrževanja.