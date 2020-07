V lovskem centru tudi rovi za pse

Ob vstopu v Slovenijo veljajo nova pravila

Vlada je namreč na torkovi večerni dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid 19 na mejnih prehodih. Po novem bodo odločbe o karanteni tistim, ki prihajajo iz držav, ki niso na zelenem seznamu, na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik vročali le med 6. in 22. uro. Izjema je le