V porodnišnici umrla 28-letna nosečnica s covidom-19

V UKC Ljubljana je na božični večer, 24. decembra, umrla 28-letna nosečnica, okužena s koronavirusom, piše portal 24ur. Zdravniki so se po informacijah portala zaradi hudih zapletov ob okužbi pri nosečnici odločili za urgentni carski rez, s pomočjo katerega je rodila otroka. Medtem ko so otroka rešili, se porodnici stanje ni izboljšalo in je umrla.



Pri UKC Ljubljana so za portal potrdili, da so lani po premestitvi iz regionalne bolnišnice obravnavali nosečnico, ki se ji je stanje po sprejemu poslabšalo in pri kateri kljub daljšemu intenzivnemu zdravljenju iztek ni bil pozitiven.



Pi pisanju portala so v ljubljanski porodnišnici do sedaj obravnavali že 500 nosečnic pozitivnih na novi koronavirus, od tega jih je 12 imelo težji potek bolezni, zato so jih premestili na infekcijsko kliniko.