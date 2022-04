V ljubljanskih osnovnih šolah 57 ukrajinskih otrok

Ljubljanske osnovne šole po podatkih z začetka tega tedna obiskuje 57 ukrajinskih otrok, največ osnovni šoli Danile Kumar in Majde Vrhovnik. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića pri integraciji otrok v šole za zdaj večjih težav niso zaznali, poskušajo pa jih vključiti tudi v čim več popoldanskih aktivnosti.

Ukrajinske otroke, ki so do zdaj prispeli v Ljubljano, poskušajo umestiti v najprimernejši razred, za zdaj pa ni bilo zaznati nobenih pritožb, je na današnji novinarski konferenci dejal Janković, ki se je na ponedeljkovem kolegiju sestal tudi z ravnatelji ljubljanskih šol. Z nekaj več težavami se ubadajo ob vpisu ukrajinskih otrok v vrtec, saj morajo po besedah Jankovića posamezniki za to pridobiti ustrezno dokumentacijo. Ko bo tudi vlada uredila postopek pridobivanja potrebne dokumentacije, da bo ta čim krajši, pa je pri tem pripravljena pomoč nuditi tudi občina.

Sicer pa Janković meni, da integracija otrok v šole poteka dobro. Kot je še spomnil, je ena izmed ljubljanskih šol, Osnovna šola Livada v preteklosti tudi že prejela evropsko jezikovno priznanje za sprejemanje raznolikosti v šolah, poučevali so otroke 35 različnih narodnosti.