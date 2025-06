V Ljubljano prihajajo izgubljeni paketi, a ne veselite se prehitro

Ljubljana bo med 17. in 21. junijem 2025 gostila priljubljeni pop-up dogodek King Colis, ki bo razveselil vse ljubitelje nakupovalnih presenečenj. Dogodek bo potekal vsak dan med 10. in 20. v BTC City Ljubljana. King Colis je sicer izvirni francoski koncept, ki temelji na prodaji izgubljenih ali nedostavljenih spletnih paketov. Gre za 'slep nakup', saj vsebina paketov ni znana do trenutka, ko ga kupec odpre. To prinaša element presenečenja, navdušenja in vznemirjenja, obljubljajo organizatorji.

A bodite previdni ... Veliko obiskovalcev preko družbenih omrežji poroča, da je večina paketov napolnjena s ceneno, neuporabno robo, kot so nizkokakovostni modni dodatki, generična elektronika brez oznak ali izdelki z Azije, ki jih najdemo na straneh, kot je AliExpress. Čeprav organizatorji oglašujejo možnost, da odkriješ dragocenosti, kot so zlato, pametne ure ali celo iPhone, so takšni primeri izjemno redki in služijo predvsem kot privlačna marketinška vaba. Poseben pomislek vzbuja način obračunavanja po teži. Cena se zdi nizka (npr. 1,99 € na 100 g), a embalaža in nepotrebni dodatki pogosto povečajo težo brez dodane vrednosti, zato obiskovalci hitro zapravijo 20 evrov za paket, katerega vsebina realno ni vredna niti polovico tega zneska. Dogodek temelji na principu naključja, vendar z jasno omejitvijo – kupec nima možnosti vračila, menjave ali reklamacije, ne glede na vsebino. Zavajajoč marketing še dodatno poslabša zadevo. Na družbenih omrežjih se delijo videi ljudi, ki so našli dragocene predmete, kar ustvarja nerealna pričakovanja. V resnici pa večina obiskovalcev domov odnese razočaranje in občutek, da so nasedli dobronamerni, a prazni obljubi. Čeprav King Colis izpostavlja okoljski vidik s tem, da preprečuje uničenje izgubljenih paketov, obstajajo resni dvomi, ali so ti paketi res "izgubljeni" ali pa zgolj namensko sestavljeni iz zalog poceni izdelkov.

Obiskovalci imajo 10 minut, da izberejo svoje pakete. Paketi so razdeljeni na standardne (1,99 €/100 g) in premium (2,79 €/100 g). Odpiranje je dovoljeno šele po nakupu. Izkušnje iz tujine kažejo, da se v paketih pogosto znajdejo: modni dodatki, tehnični pripomočki, kozmetika, parfumi, oblačila, v redkih primerih celo luksuzni izdelki, kot so ure, zlate palice ali elektronske naprave.

»NIKOLI. To je naša zlata pravila številka ena: nikoli ne odpremo nobenega paketa, preden ga prodamo naprej. Prodajamo jih v točno takšnem stanju, kot smo jih prejeli. Ne vemo, kaj je v njih. Je skrivnost za vse! (Vemo samo, da ne vsebujejo ničesar nevarnega ali nezakonitega, saj so bili vsi naročeni prek zelo resnih spletnih strani in so šli skozi carino.) Poleg tega bi bilo za nas povsem kontraproduktivno, da bi skenirali pakete in si "najboljše izdelke zadržali zase", kot nekateri ljudje včasih mislijo, da počnemo, ker je zadovoljstvo naših strank naša glavna prioriteta – in edina stvar, ki nam lahko omogoči dolgoročen obstoj ...« na vprašanja o tem, ali odpirajo oz. rentgensko pregledajo pakete, preden jih prodajo naprej, odgovarja soustanovitelj francoskega start-upa King Colis, Killian Denis. Ob tem poudarja, da absolutno ni res, da večina kupcev v teh paketih najde le brezvredne plastične izdelke s strani Temu. »Seveda ima sreča pri tem svojo vlogo in nekateri ljudje so lahko razočarani nad tem, kar najdejo. A imamo ogromno slik na našem Instagramu, ki dokazujejo, da se vsak teden po vsej Evropi v naših pop-up trgovinah najdejo pravi "zakladi". Pred nekaj dnevi sem bila sama v Italiji na eni od prodaj, in z lastnimi očmi sem videla, kako je neka ženska iz paketa vzela torbico Prada! Verjemite mi – če bi bili v paketih samo poceni izdelki s Temuja, ne bi imeli takega uspeha že več kot dve leti ...« A nekaj je jasno - ničesar ne obljubljajo. »Edino, kar lahko zagotovimo, je zelo zabavna izkušnja in vznemirjenje ob neznanem.«

Dogodek je odprt za vse.