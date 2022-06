V Ljubljano danes prihaja 100 superavtomobilov

Avtomobilski navdušenci bodo v Ljubljani danes prišli na svoj račun. V prestolnici se bo namreč ustavila karavana OneLife Rally, ki jo sestavlja 100 predelanih superavtomobilov znamk, kot so Ferrari, Bugatti, Lamborghini in Porsche. Karavana ima tudi dobrodelno noto, med drugim letos zbirajo denar za Mladinski dom Malči Beličeve v Ljubljani.

OneLife Rally poteka od leta 2017 in je edini reli odprtega tipa na svetu. Obiskovalci dogodka si tako lahko avtomobile ogledajo od blizu, se z njimi fotografijo in v nekaterih primerih v njih tudi sedejo, so pojasnili organizatorji dogodka.

Vozniki avtomobilov vsako leto v okviru dogodka zbirajo denar za otroke v stiski. V prvih petih letih so zbrali več kot 50.000 evrov. Vsako leto donirajo denar organizacijam, ki pomagajo otrokom, letos so izbrali Dijaški dom Mladost Bijela iz črnogorskega Herceg Novega, Dijaški dom Maestral iz Splita in ljubljanski Mladinski dom Malči Beličeve.

Zasedli bodo Slovensko cesto

100 predelanih superavtomobilov in njihovi lastniki iz 30 držav so pot začeli v soboto v Rigi v Latviji. Karavana se je nato odpravila proti Varšavi in Visokim Tatram. Danes se bodo ustavili v slovenski prestolnici, kjer bodo »zasedli« Slovensko cesto od Hotela Slon do Šubičeve ulice.

Udeleženci dogodka si bodo tako lahko od 12. ure pobližje ogledali predelane superavtomobile priznanih avtomobilskih znamk, med drugim Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati in Dodge viper.

Karavana bo v Ljubljani preživela noč, v sredo pa se bodo avtomobili odpravili proti Trstu. Sledil bo še obisk Splita, končni cilj karavane pa bo v turističnem kompleksu Portonovi v črnogorski Boki Kotorski. Dolžina relija bo tako znašala 2800 kilometrov, izhaja iz sporočila za javnost.