V Ljubljani uspešno presadili srce šestmesečnemu dojenčku! Mama: »Zdaj se plazi in se ves čas smeji«

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so oktobra uspešno presadili srce šestmesečnemu dojenčku. Presaditev je bila nujna zaradi končne odpovedi srca zaradi genske bolezni srčne mišice, otrok pa jo je dobro prestal in je dobro okreval. Strokovnjaki so danes poudarili, da gre za skupinsko delo in izjemen dosežek slovenske medicine.

Vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki in otroški kardiolog Gorazd Mlakar je danes pojasnil, da so dojenčka spoznali v začetku septembra, ko je prišel na ultrazvok srca, saj so v urgentni sprejemni ambulanti infekcijske klinike posumili, da za njegovo dihalno stisko morda ni kriva okužba dihal, ampak bolezen srca. Rentgenski posnetek prsnega koša je pokazal močno povečano srce, z ultrazvokom pa so postavili diagnozo dilatativna kardiomiopatija in jo pozneje tudi potrdili.

Gre za redko gensko bolezen srčne mišice, ki se najpogosteje pokaže že pri dojenčkih in je najpogostejši razlog za presaditev srca v otroški dobi. Bolezen prizadene od enega do dva dojenčka na 10.000. Zanjo je značilno, da se funkcija srca postopoma slabša, srčne votline pa se postopoma večajo. Vzročnega zdravljenja za bolezen nimajo, zdravijo pa jo z različnimi zdravili, ki srcu olajšajo delo.

Veliko kot pri odrasli osebi

V tem primeru je imel dojenček ob prihodu na pediatrično kliniko levo stran srca približno tako veliko kot odrasla oseba, je dejal Mlakar. Isti dan so ga premestili v enoto intenzivne terapije in ga uvrstili na transplantacijsko listo. Stanje se mu je po približno dobrem mesecu tako poslabšalo, da je prišlo do končne odpovedi srca in je potreboval mehansko podporo cirkulacije, obtelesno napravo, ki je hkrati umetno srce in pljuča.

»Na srečo je mehansko podporo potreboval le dva dni, nato smo dobili novo srce,« je dejal Mlakar. Dodal je, da je to grenka sreča, saj to pomeni, da je nekje drugje nekomu umrl otrok.

Glavni kirurg s kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike Juš Kšela, ki je opravil presaditev, je dejal, da so opravili klasično standardno presaditev, pri kateri so odstranili obolelo srce in všili novo donorsko srce. »Transplantacija je potekala rutinsko, ampak z zavedanjem celotnega multidisciplinarnega tima, da je pri tako majhnih strukturah in pri tako bolnem otroku to edina možnost dolgotrajne ozdravitve oziroma normalnega življenja. Zato je ta pritisk še nekoliko večji,« je dejal.

Mama: »Slovenija ima vrhunske strokovnjake«

Opisal je tudi postopek pred operacijo. »Ko so naši pediatrični kardiologi v navezi s transplantacijskimi kardiologi dobili ponudbo in ko smo jo skupaj tudi sprejeli, je eksplantacijska ekipa, kot je to v navadi pri odvzemu srca, odpotovala v eno od držav Eurotransplanta, kjer smo to donorsko srce odvzeli, ga primerno shranili in pripravili na transport v matični center,« je dejal. Ob tem je potekala priprava bolnika, da je bil na implementacijo pripravljen v trenutku, ko je donorsko srce prispelo.

Na novinarski konferenci so sodelovali tudi dojenčkovi starši. Mama je dejala, da se zdaj 10-mesečni dojenček plazi in že skoraj hodi, da se ves čas smeji in odlično sprejema zdravila. Po njenih besedah se ne opazi, da je prestal tako operacijo, celotno izkušnjo pa je opisala kot izjemno. Poudarila je še, da ima Slovenija vrhunske strokovnjake, kot oče in mati pa sta ves čas imela podporo in vse potrebne informacije.

V Evropi le 5 podobnih presaditev na leto

Strokovni direktor kirurške klinike in vodja Centra za transplantacijsko dejavnost Ivan Kneževič meni, da gre za nov mejnik na področju transplantacijske dejavnosti UKC Ljubljana. Ta primer je bil druga presaditev srca pri otroku, mlajšem od enega leta starosti, saj so take transplantacije zelo redke. V Evropi vsako leto izvedejo do pet tovrstnih transplantacij pri mlajših od enega leta.

Poudaril je, da transplantacijska dejavnost predstavlja vrh medicinske stroke in je izraziti kazalnik skupinskega dela in sodelovanja številnih strokovnjakov z različnih področij. »Klinični center je sposoben v vsakem trenutku, v vsakem dnevu ponoviti podoben ali identičen izziv in postavljati nove mejnike,« je dodal Kneževič.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je pojasnil, da je bilo v postopek vpletenih več kot 50 strokovnjakov, ki so izjemni zdravniki in izvrstni ljudje. Za zaupanje se je zahvalil tudi staršem bolnika.