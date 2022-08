V Ljubljani testirali z neveljavnimi testi, številni ostali brez potrdila

Saj ni res, pa je. Za Dnevnik na RTVS je spregovorila gledalka, ki je po preboleli okužbi s koronavirusom ostala brez potrdila o prebolelosti. Ko je na zVem preverjala svoje digitalno potrdilo, je ugotovila, da potrdila ni, našla pa je obvestilo, da je bila verjetno testirana s testom, ki ni bil na seznamu veljavnih.

Gledalka ni edina, ki je imela težave s pridobivanjem potrdila o prebolelosti. V ZD Ljubljana so potrdili, da so bili testi z oznakama b016 in b051, ki so jih uporabljali dve leti, 9. julija letos umaknjeni s seznama veljavnih testov v Evropski uniji. V ZD Ljubljana so takoj, ko so bili s tem seznanjeni, zamenjali teste. Zakaj je bil test umaknjen, ne vedo. Za pojasnila so prosili tako Nijz kot ministrstvo za zdravje, a odgovorov niso prejeli.

Po poročanju Dnevnika je brez statusa ostalo 1.400 ljudi. V ZD Ljubljana so se jim opravičili in ponudili brezplačno testiranje, če bi ga potrebovali za potovanje ali iz drugih razlogov.