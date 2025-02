Po Sloveniji sneži, na cestah pričakujte daljši čas potovanja (FOTO)

Ponoči so se padavine okrepile, proti jutru pa je dež po nižinah že zažel prehajati v sneg. Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah, je napovedala Agencija za okolje.

Le na Primorskem bo večinoma deževalo, tam bo zapihala šibka do zmerna burja, najmočnejši sunki bodo ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Drugod bo pihal severovzhodni veter.

Danes in v soboto je zaradi informativnih dnevov pričakovati nekoliko povečan promet okoli izobraževalnih ustanov in zaradi začetka počitnic zahodnega dela Slovenije tudi na območju turističnih krajev.

Zaradi slabšega vremena lahko vozniki pričakujejo daljši čas potovanja, opozarja prometnoinformacijski center.

Sneženje v Ljublljani, FOTO: Bralec Tone

Do sobote zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvidoma zapadlo od 5 do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 25 centimetrov snega. Ker so pričakovane razmeroma nizke temperature, se bo sneg predvsem v višjih legah tudi obdržal.

Zaradi vremenskih razmer je promet upočasnjen in povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji so med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Prav tako je zaradi vremenskih razmer prepovedan promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol na cestah Novo mesto-Metlika, Štrekljevec-Jugorje, Soteska-Črmošnjice in Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je tudi na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Zaradi okvare vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma za Novo mesto proti Obrežju, na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter na regionalni cesti Izlake-Trojane pri Polšini.

Oglasil se nam je bralec Tone in nam poslal nekaj fotografij sneženja v prestolnici. Bele odeje so se po besedah bralke Nives zjutraj razveselili tudi v okolici Vrhnike.

Sneg v okolici Vrhnike. FOTO: Bralka Nives

Kako pa je pri vas?