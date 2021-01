V Ljubljani so se vrstile zastrupitve, potrebovali so nujno medicinsko pomoč

Po uporabi so se zgrudili

Samo danes so ljubljanski reševalci NMP reševali tri osebe, ki naj bi kadile sintetični kanabinoid. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da gre za nevarno snov, njeno uporabo zato močno odsvetujejo. Po do zdaj zbranih informacijah se je zeleno-siva zeliščna mešanica prodajala kot marihuana, okus pa je imela po lovorovih listih.Po poročanju uporabnikov so že nekaj minut po uporabi začutili nezaželene posledice, podobne epileptičnim napadom. Zgrudili so se na tla, bili so neodzivni, oči so se jim nenadzorovane premikale, zategovalo jih je po celotnem telesu, nekateri so tudi bruhali in imeli blodnje.MDMB-4en-pinaca je nevarni sintetični kanabinoid, s katerim so povezane številne zastrupitve in smrti v različnih državah EU. Še posebej nevarna je hkratna uporaba z drugimi drogami, ki delujejo depresivno na centralni živčni sistem, kot so npr. alkohol, opioidi, sedativi, hipnotiki.Tovrstne kombinacije lahko privedejo do življenje ogrožajočih zastrupitev. Vzorec je v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrala infotočka društva #Stigma v Ljubljani. Analizo vzorca je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Obvestilo je pripravil NIJZ.