Po slovenskih mestih se »šmrka« bolj kot v Zagrebu, na Dunaju in celo v Rimu

Agencija Evropska unije za droge (EUDA) je objavila analizo odpadnih voda, ki so jih v državah članicah EU testirali na vsebnost različnih prepovedanih drog, med njimi kokain, kanabis, amfetamine, metamfetamine, MDMA in ketamin. V analizo je bila vključena tudi Slovenija in rezultati bodo marsikoga presenetili.

V raziskavi, zanimivo, niso sodelovali London, Pariz in Berlin.

Pri nas se namreč lahko »pohvalimo« s kar sedmimi mesti, kjer se na veliko uživa kokain. Največ v Ljubljani, tik za petami ji je Koper, sledijo Kranj, Maribor, Kamnik in Domžale, Novo mesto in Velenje. V Ljubljani je bilo v lanskem letu, ko je agencija vzorce vode analizirala, dnevno povprečje kokaina 693 miligramov na 1000 ljudi, v Kopru 655, Mariboru 448, Kranju 442, Kamniku, ki so mu priključili še Domžale, 360, Novem mestu 319 in Velenju 259.

Daleč največ v Antwerpnu

Za primerjavo – daleč največ kokaina so našli v odpadnih vodah v belgijskem Antwerpnu, kjer je dnevno povprečje znašalo kar 1997 miligramov na 1000 prebivalcev. Ga je pa bilo v Ljubljani več kot v mnogih drugih evropskih prestolnicah. Tako smo prehiteli Zagreb, Dunaj, Budimpešto, Rim, Atene, Lizbono in Oslo.

Ob tem so na agenciji dodali, da so »sledi prepovedanih drog našli v odpadni vodi v skorajda vseh mestih, ki so v raziskavi sodelovala«. Med njimi zanimivo ni bilo Berlina, Pariza in Londona.

V vseh omenjenih slovenskih mestih so poleg kokaina v vodi zasledili tudi sledi kanabisa, a precej manj. V Ljubljani je bilo dnevno povprečje denimo 90 miligramov na 1000 prebivalcev, v Kopru 82, Velenju 68, Mariboru 65, v Kranju, Kamniku z Domžalami in Novem mestu še manj.

Največ amfetaminov so analize zaznale v odpadnih vodah v Velenju, in sicer je bilo dnevno povprečje 58 miligramov na 1000 ljudi, v Mariboru 32, v drugih omenjenih mestih pa manj kot 30. Še manj smo Slovenci lani zaužili metamfetaminov, največ v Ljubljani, a tudi tam je bilo dnevno povprečje pod petimi miligrami na 1000 prebivalcev, nekoliko več je bilo sledi ketaminov in MDMA.

Uporaba se zmanjšuje

Dobra novica je, da so pri EUDI ugotovili, da se v Sloveniji uporaba prepovedanih drog na splošno sicer zmanjšuje, v zadnjih letih se je zmanjšala v vseh omenjenih mestih.

Opazili pa so tudi, da so v različnih državah priljubljene oziroma razširjene različne droge. Kokain je denimo najbolj priljubljen v zahodni in južni Evropi, predvsem v Belgiji, na Nizozemskem in v Španiji, na severu in vzhodu so najbolj priljubljeni amfetamini, še posebno na Švedskem, Norveškem, v Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem, medtem ko je bilo kanabisovega metabolita THC-COOH največ v vzorcih odpadnih voda v Španiji, na Nizozemskem, Norveškem in Portugalskem.

Kaj pravzaprav je analiza odpadnih voda, ki so jo za zbiranje podatkov uporabili pri Evropski agenciji za droge? Kot so pojasnili, gre za vzorčenje vira odpadne vode, kot je dotok odplak v čistilno napravo. »To omogoča strokovnjakom, da ocenijo količino drog, ki jih uživa skupnost, in sicer z merjenjem ravni prepovedanih drog in njihovih metabolitov, izločenih z urinom,« so dodali.