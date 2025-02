V Ljubljani se prodaja takšna podrtija za milijon evrov (FOTO)

Na slovenskem nepremičninskem trgu ponudbe ne manjka, vsaj kar se luksuznih stanovanj tiče. Njihove cene običajno presegajo milijon evrov za 100 kvadratov ali manj velika stanovanja. Na seznamu najdražjih nepremičnin v Ljubljani se je na nepremičninskem portalu znašla tudi nepremičnina iz ljubljanskih Kosez. Gre za povsem dotrajano hišo, za katero želijo lastniki iztržiti vrtoglavih milijon evrov.

V oglasu je zapisano »da se v osrčju ene najlepših in najbolj urejenih sosesk Ljubljane nahaja nepremičnina, ki združuje popolno harmonijo lokacije in arhitekturnega potenciala. Čudovita parcela s pogledom na park in romantični potoček ponuja trenutke miru in naravne lepote v objemu urbanega življenja«.

FOTO: Zaslonski posnetek, Nepremicnine.net

Lastnik se zaveda, da bo hiša, ki je trenutno v obliki črke U, dočakala »popolno preobrazbo«. Nepremičnina namreč že odobren Projekt za gradbeno dovoljenje »za ambiciozno novogradnjo, ki vključuje razkošno podkleteno etažo s kar 200 m² površine, kjer se odpirajo neskončne možnosti – od wellnessa do vinske kleti ali zasebnega studia,« je zapisano v oglasu.

Za 216 kvadratov veliko hišo z 813 kvadratov zemljišča bi lastnik želel v žep pospraviti 1.060.000 evrov, kar pomeni okoli 1000 evrov na kvadrat za zemljišče.

FOTO: Zaslonski posnetek, Nepremicnine.net

Po oceni nepremičninskega agenta Romana Prskala z agencije Metropola In je ocenjena vrednost sicer zelo visoka, a so se v preteklosti v prestolnici že prodajala zemljišča po tolikšni ceni.

Lokacija nepremičnine je sicer dobra in priljubljena, ne more pa se enačiti z najbolj priljubljenimi lokacijami v Ljubljani, kot so npr. območje Trnovega, Prul in Mirja.

»Mikrolokacije sicer ne poznam, vendar menim, da v primerjavi z najboljšimi lokacijami cena odstopa vsaj za kakih 20 odstotkov navzgor. Lastnik tudi nima pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja in posledično nima plačanega komunalnega prispevka. To pomeni, da mora kupec izvesti postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in nositi vse stroške, vključno s komunalnim prispevkom.

Poleg tega se odpira še nadaljnje vprašanje, ali je doslej izdelana projektna dokumentacija po željah oz. zahtevah potencialnega kupca, ali pa jo bo treba spremeniti,« razmišlja agent Prskalo.

Po mnenju agenta bo investitor na tej parceli najverjetneje zgradil luksuzno hišo, vilo, katere cena bi na trgu pozneje lahko dosegla tudi 3 milijone evrov glede na to, da gre za priljubljeno lokacijo, kjer nepremičnine dokaj hitro najdejo novega lastnika.

Vila bo najverjetneje postala last podjetnika, menedžerja ali uspešnega športnika, ki so med tistimi redkimi, ki si še lahko privoščijo nakup tako dragega zemljišča, vendar si takšni kupci po izkušnjah agentov običajno želijo tudi nekoliko večje zemljišče, kjer si v sklopu zunanje ureditve lahko postavijo bazen in letno kuhinjo ...