Težko pričakovano: to je odslej na voljo v Ikei

Prvi obiskovalci trgovskega centra Ikea FOTO: Jure Eržen, Delo

Danes ob 12. uri je začela delovati restavracija pohištvenega trgovca Ikea, kjer pa za obiskovalce zaradi epidemije koronavirusa zaenkrat veljajo omejitve. Če boste želeli obedovati pri njih (po koronapravilih lahko sprejmejo do 150 gostov), boste morali izpolnjevati enega od pogojev prebolelosti, cepljenje ali testiranja:– Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali hitrim testom, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.– Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema: drugega odmerka cepiva Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, od cepiv Moderna, Sputnik, Biotech in Sinopharm najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva AstraZeneca najmanj 21 dni in prvega odmerka cepiva Johnson in Johnson najmanj 14 dni.– Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šest mesecev (dokazilo o prebolelosti).– Potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.Brez opravljenega testa in ostalih v odloku naštetih dokazil so v restavraciji lahko osebe, ki še niso dopolnile 15 let in so skupaj z družinskimi člani.V primeru, da se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogojev, »lahko ponudnik gostinski storitev gosta zavrne«.Mimogrede: vladna pravila samopostrežbo jedi in pijač gostom prepovedujejo.