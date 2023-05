V Ljubljani se bo začela tradicionalna prireditev Pot ob žici

V Ljubljani se bo danes začela tridnevna prireditev Pot ob žici. Gre za največjo športnorekreativno prireditev pri nas, ki vsako leto privabi več kot 30.000 udeležencev. Vrhunec bo v soboto s pohodom po trasi, kjer je bila med drugo svetovno vojno žičnata ograja. Danes se bodo na pot odpravili otroci iz ljubljanskih vrtcev, v petek pa šolarji.

Prireditev je namenjena vsem

Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko ima Ljubljana, mesto heroj, praznik v spomin na osvoboditev leta 1945. Pot poteka tam, kjer so italijanski okupatorji leta 1942 skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo iz bodeče žice.

Prireditev je po navedbah Mestne občine Ljubljana od vsega začetka povezana z ohranjanjem spomina na zgodovino Ljubljane in je eden od pomembnih gradnikov identitete mesta. Poleg ohranjanja zgodovinskega spomina vsakoletni pohod, letos bo to že 65., ljudi spodbuja, da živijo aktivno in zdravo, da se družijo med seboj in da skrbijo za svoje okolje.

Prireditev je namenjena vsem, tako najmlajšim kot starejšim, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja in želijo preživeti dan v dobri družbi, sproščenem vzdušju ter spoznati Ljubljano s pohodniške perspektive.

Ministrstvo za kulturo je leta 2016 pohod po Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine.