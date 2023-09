V Ljubljani pri labodih potrdili ptičjo gripo: če opazite te znake, takoj pokličite 112

»Pri dveh poginulih labodih grbcih v Mestni občini Ljubljana je bila potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1,« so danes sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Dodajajo, da pojav bolezni v tem letnem času ni več posebnost, saj zdaj že dve sezoni več držav članic Evropske unije poroča o večjih ali manjših poginih vodnih ptic čez celo leto. Prav zato je pomembno, da rejci perutnine dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.

»Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in prek živali, ki pridejo v stik s poginulimi pticami ali njihovimi izločki, prosimo sprehajalce, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginule vodne ptice, pa pokličejo številko 112,« pišejo v sporočilu.

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivamo, da v primeru, ko opazijo katerega od naslednjih znakov, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja: