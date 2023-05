V Ljubljani prav posebna konvencija: od fantazije do znanstvene fantastike

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v soboto potekala največja slovenska konvencija fantazije in znanstvene fantastike, družabnih in računalniških iger ter cosplaya oziroma oblačenja v kostume priljubljenih junakov iz filmov, iger in literature Na meji nevidnega. V štirih dvoranah so se predstavila različna društva, združenja in organizacije ter trgovine, potekala so zanimiva predavanja in okrogle mize, umetniki so predstavili svoje slike, risbe in skulpture, ljubitelji iger pa so lahko preizkušali tako namizne s kartami in figuricami kot videoigre. Potekalo je tudi tekmovanje v cosplayu.

Najlepše pri tovrstnih konvencijah je to, da so strašno sproščene, saj se cosplayerji v vseh mogočih kostumih sprehajajo naokoli, fotografirajo in klepetajo.

Konvencija Na meji nevidnega, narejena po vzoru podobnih konvencij na drugi strani luže, kjer jim preprosto pravijo comic-con, je bila res nekaj posebnega in množično obiskana; dejansko je že zgodaj popoldne zmanjkalo vseh 3000 vstopnic – sodeč po komentarjih na facebooku že okoli dveh –, zaradi česar je marsikdo ostal praznih rok. Iz Kulturno-umetniškega društva Šmaug, ki stoji za organizacijo festivala, so priznali, da jih je letošnji obisk presenetil, saj je bilo lani prodanih okoli 2400 kart. A blagajne so bili prisiljeni zapreti, ker so dosegli maksimalno kapaciteto dogodka.

Pester program

In obiskovalci so imeli kaj videti in doživeti. Že v veži Gospodarskega razstavišča so bile postavljene mize in separejčki za igranje družabnih iger, poskrbljeno je bilo tudi za zabavo najmlajših. Kletni dvorani sta bili prav tako namenjeni igranju iger, tako namiznih kot računalniških, prišlo je tudi več razstavljavcev in trgovcev z najrazličnejšo gamersko in cosplay opremo. Predstavljali so se umetniki in društva, Računalniški muzej iz Ljubljane je pripeljal stare računalnike in konzole z igrami, ljudje so si ogledovali igralne figurice in skulpture, kdor je želel, se je lahko dal celo tetovirati. V manjši predavalnici pa je potekalo več zanimivih predavanj o fantazijski in znanstvenofantastični literaturi, filmih in stripih, pripravili pa so tudi delavnico o mečevanju.

Konvencija je bila odlično obiskana. FOTO: Staš Ivanc

Na enem od dogodkov je bilo mogoče spoznati novejšo slovensko fantazijsko literaturo. Avtorici Monika Pavlovič in Davorka Štefanec sta ob svojih prvencih V objemu temnih zveri in Strašilka s knjižno blogerko Urško Bračko govorili o ustvarjalnih procesih in izdaji fantazijske literature v Sloveniji.

Predavanja in okrogle mize

Glavna dvorana je bila namenjena predavanjem in okroglim mizam, finalu tekmovanja v cosplayu in prodajalcem, ki so razstavljali vse mogoče: od družabnih iger in kart prek slik in reprodukcij, stripov in knjig do azijskih prigrizkov, brez katerih si marsikdo ne more predstavljati tiste prave comic-conovske izkušnje. Na eni strani dvorane je bil tudi prostor za barvanje igralnih figuric za družabne igre. Na velikem odru so igralci Jernej Kuntner, Alenka Tetičkovič in Andrei Lenart govorili o sinhronizaciji risank in animiranih filmov, člani ekipe Diamant Esports so razpravljali o psihološki in fizični pripravljenosti v e-športu, govorilo se je o mečevanju v fantaziji in resničnosti, založba Mladinska knjiga pa se je v festival vključila s pogovorom o prevajanju kultnega fantazijskega dela pisatelja J. R. R. Tolkiena Gospodar prstanov.

Igralne figurice in zgradbe so prave umetnine. FOTO: Staš Ivanc

Prevajalec Sergej Hvala - Sneti, ki trenutno prevaja zadnjo knjigo Gospodarja prstanov, urednica za fantazijski žanr pri Mladinski knjigi Darja Marinšek in tolkienolog Marcel Bülles so se pogovarjali o prevajanju slovite fantazijske sage, ki so jo oboževalci večinoma že prebrali v izvirniku in ki je bila že nekajkrat prevedena. Tokratni prevod Sergeja Hvale pa bo prvi, v katerem bodo lastna imena in poimenovanja usklajena tako s prevodom romana Hobit kakor knjige Silmarilion, ki bo izšla leta 2024. Izid Bratovščine prstana, prve knjige trilogije Gospodar prstanov, napovedujejo že za letošnji oktober.

Najboljši kostum

Eden glavnih dogodkov konvencije Na meji nevidnega pa je bilo seveda tekmovanje v cosplayu oziroma izboru najboljših kostumov likov iz mang, animejev, znanstvenofantastičnih in fantazijskih filmov, knjig in iger, na katerem so izbrali kostum, ki bo Slovenijo zastopal na evropskem finalu tekmovanja International Cosplay Champions. Najlepše pri tovrstnih konvencijah pa je to, da so strašno sproščene, saj se cosplayerji v vseh mogočih kostumih sprehajajo naokoli, fotografirajo in klepetajo z obiskovalci. Napovedali so tudi datum naslednjega festivala, in sicer se Na meji nevidnega spet vrne 25. maja prihodnje leto.

Retrogamerska sekcija FOTO: Staš Ivanc

Organiziran je bil tudi t. i. salon barvanja figuric. FOTO: Staš Ivanc