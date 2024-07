V Ljubljani po hitrem postopku sprejeli spremembe glede prireditev, obeta se celo referendum

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji po hitrem postopku sprejeli predlog sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij. Opozicijski svetniki so po razpravi o tem zapustili sejo, svetnica Jasminka Dedić pa je napovedala vložitev občinskega referenduma.

Vodja mestnega oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen je dejala, da prostore, kjer bo ob upoštevanju varstvenih ciljev dopustna izvedba prireditev, opredeljujejo, da bi zagotovili pravo ravnovesje med varovanjem naravne in kulturne dediščine ter dejavnostmi, ki tradicionalno potekajo znotraj parka. Predlog izvajanje prireditev dovoljuje na petih lokacijah, to so vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem.

Sprejeli so tudi dopolnilo svetniškega kluba Gibanja Svoboda, da bi na teh lokacijah o negativnih vplivih na stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih virov presojal mestni oddelek za varstvo okolja.

V razpravi so opozicijski svetniki najprej nasprotovali sprejetju predloga po hitrem postopku, nato pa tudi vsebini, sejo pa so po zaključeni razpravi zapustili. Sodelovali so sicer na večjem delu seje, saj so spremembo odloka o krajinskem parku obravnavali kot predzadnjo točko na dnevnem redu.

Levica: Prvo besedo mora imeti stroka

Svetnica Levice Urška Honzak je dejala, da niso proti dogodkom, ki se odvijajo v krajinskem parku, tudi napovedan koncert Magnifica jih ne moti, ampak mora pri tem imeti prvo besedo stroka. »Če bi vam res šlo za zaščito, bi sprejeli omejitev na naštete lokacije in hkrati ohranili, da je treba pri vsakem dogodku na teh lokacijah pridobiti soglasje zavoda za varstvo narave,« je poudarila.

Dedić pa je opozorila, da ima sprememba odloka en sam namen, da se Magnificu omogoči izvedbo koncerta v Tivoliju. »Pravi motiv tukaj, župan Zoran Janković, je to, da si poleg ministrskih resorjev popolnoma podredite še neodvisne državne strokovne institucije,« je bila kritična.

Svetnik Liste Zorana Jankovića Marjan Sedmak se je odzval na očitke o kršenju zakonodaje in dejal da pravne osnove držijo. »Zagotavljam, da so bili upoštevani vsi kompetentni členi zakona o varstvu narave,« je povedal.