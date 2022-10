V Ljubljani nikar ne storite tega: dvigujejo namreč kazni

Ljubljanski mestni svetniki bodo skoraj zagotovo 17. oktobra potrdili predlog o zvišanju dnevne parkirnine, ki jo je dolžan plačati tisti, ki vozilo parkira brez parkirnega listka. Po spremembi odloka, ki ga bi mestni svetniki potrjevali, bi se kazen za neplačilo parkirnine zvišala iz 12 na 20 evrov.

V Mestni občini Ljubljana (MOL) pojasnjujejo, da predlagajo dvig kazni zaradi uskladitve z višjimi cenami parkirnine, ki so začele veljati v začetku leta. Zaradi spremembe višine dnevne parkirne ne pričakujejo, da bi se prihodki Ljubljanskih parkirišč in tržnic ( JP LPT) močno povečali. Po njihovi oceni bi višje kazni pomenile mesečni prihodek v višini 20.000 evrov.

Viša se tudi cena za vožnjo z vzpanjačo

Na občini pa so pripravljeni še na eno spremembo - dražijo vožnjo za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Če bodo mestni svetniki predlog potrdili, se bodo še letos vozovnice podražile z 2,20 evra za enosmerno na 3,30 evra in s 4 evre za povratno vozovnico na 6 evrov.

Spreminjajo se tudi cene za otroke od sedmega do 18. leta in tudi družinska karta za vzpenjačo (2 odrasla in vsaj en otrok (7-18 let)). Če mora družina za uporabo vzpenjače trenutno plačati 6 evrov za enosmerno in 10 evrov za povratno vozovnico, bi te po novem lahko stale 7,90 evra za enosmerno in 15 evrov za povratno vozovnico.

Na občini kot razlog za podražitev navajajo, da je cena ista že deset let in da cena ne pokriva vseh stroškov obratovanja, vzdrževanja ... Ugotavljajo še, da tirna vzpenjača, kljub vsakoletni finančni pomoči s strani dotacij, posluje z izgubo. »K tem rezultatom so pripomogli naslednji dejavniki, in sicer: slab obisk v zadnjih dveh letih zaradi epidemije novega koronavirusa, dodatna vzdrževalna dela zaradi staranja naprave ter dvig vseh stroškov poslovanja,« pojasnjujejo.