V Ljubljani neprekinjeno reševali 30 ur (FOTO)

Kako bi v primeru uničujočega potresa v slovenski prestolnici operativne sile pod okriljem Gasilske zveze Ljubljana (GZL) zmogle brez premora delovati 30 ur, so v razmeroma realnih pogojih konec tedna preizkusili na eni največjih vaj zaščite in reševanja v Sloveniji. GZL, ki zaznamuje 30 let delovanja, je v sodelovanju s številnimi partnerji pripravila 30-urno neprekinjeno simulacijo reševanja na 24 lokacijah po širšem območju Mestne občine Ljubljana. Sodelovali so tudi prostovoljni gasilci.V primeru rušilnega potresa osme stopnje po evropski lestvici v Ljubljani bi lahko bilo več kot 2000 po...