V Ljubljani naliv povzročil številne težave: poplavljenih več podvozov (FOTO)

Močno deževje in nalivi so danes zjutraj povzročili številne težave v prestolnici, kjer so poplavljeni podvozi in zalite kleti ohromili promet in aktivirali gasilske enote.

Zaradi obilnih padavin so bili zaprti podvozi pod železniško progo na Celovški, Dunajski in Drenikovi cesti, kar je povzročilo znatne prometne zastoje. Prometno-informacijski center je poročal o oviranem prometu na širšem območju Ljubljane zaradi večje količine vode na vozišču. Nekateri vozniki so kljub zaporam poskušali prevoziti poplavljena območja, kar je privedlo do dodatnih težav in nevarnosti.

FOTO: Črt Piksi

Gasilska brigada Ljubljana je sporočila, da zaradi močnega deževja poteka dogodek večjega obsega. Več operativnih gasilskih enot trenutno posreduje na več lokacijah po mestu, predvsem pri črpanju vode iz zalitih kletnih prostorov, stanovanjskih in poslovnih objektov. Občane pozivajo k previdnosti, zlasti v bližini poplavljenih površin in cest, ter prosijo za potrpežljivost in razumevanje.

FOTO: Dejan Javornik

Vremenska opozorila in napovedi

Agencija RS za okolje (ARSO) je za danes izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti močnih neviht in obilnih padavin. Napovedujejo, da bodo padavine popoldne postopoma slabele, zapihal bo veter severnih smeri, ki bo prinesel osvežitev. V večernih urah pa lahko nova motnja prečka Alpe, kar lahko na Primorskem povzroči posamezne plohe in nevihte.

Poplavljen podvoz na Dunajski cesti. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Za aktualne informacije o prometnih razmerah in vremenskih opozorilih spremljajte uradne kanale Prometno-informacijskega centra in Agencije RS za okolje.

