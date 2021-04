V Ljubljani mlajši dobivajo vabila za cepljenje, kaj se dogaja?

So SMS vabilo na cepljenje dobile tudi osebe, ki niso v rizični skupini? FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter



Posodobljena strategija cepljenja

V zadnjih dneh je v Ljubljani veliko mlajših od 50 let prejelo vabilo na cepljenje preko sms, so sporočali na družbenem omrežju twitter. Veselje med štiridesetletniki je bilo neizmerno, saj si niso obetali, da bodo na vrsti za cepljenje tako hitro. Kljub temu, da je vlada speremenila nacionalno strategijo cepljenja, pa v njej ni predvideno, da bi v tem trenutku cepili mlajše od 50 let, zato vse kaže, da je prišlo do sistemske napake.V ZD Ljubljana so včeraj na cepljenje vabili osebe med 18 in 59 let, ki so imele v sistemu s strani izbranega osebnega zdravnika vnešene kronične bolezni, a zdi se, da so vabilo dobili tudi tisti, ki niso v nobeni prednostni skupini.Zdravstvena inšpektoricas primerom ni seznanjena, a kot je poudarila, v ZD Ljubljana preverijo vsakogar, ki ne dosega starosti določene v strategiji o cepljenju. »Če gre za mlajšo osebo se preveri, če je osebni zdravnik zabeležil razloge za izjeme, kot so kronični bolniki,« je poudarila.Na cepilnih točkah še tako bolj nadzirajo, ali ima oseba izpolnjene pogoje za cepljenje in če jih nima, lahko osebi cepljenje zavrnejo.V ZD Ljubljana pa poudarjajo, da so včeraj vabilo poslali 860 osebam, ki so jih osebni zdravniki opredelili s kroničnimi bolniki. »V kolikor so določene osebe zaznale odstopanja, jih naprošamo, da znova kontaktirajo osebnega zdravnika, ki bo preveril, če je pri osebi opredeljena kategorija rizičnosti (posebej ranljivi, kronični bolniki) ustrezna,« so še dodali v ZD Ljubljana.Na ZD Ljubljana smo še naslovili vprašanje, ali je k zmedi prispevala prijava na cepljenje preko portala Gospodarja zdravja, saj so na twitterju mlajši ugotavljali, da so se vsi naročili na cepljenje preko tega portala, a kot pravijo, se vse prijave, bodisi, ali ste se prijavili pri osebnem zdravniku ali preko tega portala, obravnavajo enakovredno. »Sistem Gospodar zdravha omogoča tako individualno prijavo s strani zainteresiranih pacientov kot vnos prijave s strani osebnega zdravnika,« so sporočili in poudarili, da so prijavljene osebe cepljene po vrstnem redu v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja.Vlada je včeraj sprejela tudi posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19. V njej so na novo oziroma podrobneje opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so tako dodani starejši od 50 let, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.