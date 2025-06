»V Ljubljani me je strah, zato ne hodim več na predstave,« pravi Milena Miklavčič, ta izjava pa je razdelila javnost

Javna izjava publicistke in pisateljice Milene Miklavčič, da se zaradi občutka ogroženosti ne udeležuje več večernih kulturnih dogodkov v slovenski prestolnici, je sprožila val odzivov. Medtem ko nekateri njene izkušnje potrjujejo, številni prebivalci in obiskovalci Ljubljane opozarjajo, da se še nikoli niso počutili ogrožene.

Miklavčičeva je v oddaji Odmev tedna na Domovina.je povedala: »Nehala sem hoditi na predstave v Dramo, ker se nisem več počutila varno. Nehala sem obiskovati takšne in drugačne večerne prireditve v Ljubljani in morda še kje, ker smo s prijateljicami nekajkrat doživele neljuba srečanja tudi na parkirišču. To se v takem majhnem mestu, kot je Ljubljana, ne bi smelo dogajati,« je poudarila.

Podrobnosti o dogodkih

Na vprašanje Slovenskih novic, kaj konkretno se ji je zgodilo in kdaj, je Miklavčičeva pojasnila: »Prvič se je zgodilo pred covidom. Bile smo tri prijateljice, s predstave v Drami – igrala je Zvezdana Mlakar – smo se vračale proti parkirišču v Maxiju. Na kratki poti nas je obkrožila skupina treh ali štirih moških, ki so žicali denar in nas niso hoteli spustiti naprej. Oktobra lani, po literarnem večeru v Knjižnici Otona Župančiča, sem se sama vračala k avtomobilu v Maxiju, ko me je pred vsiljivcem rešil gospod, ki je ravno plačeval parkirnino.«

Dodala je, da v preteklosti kljub številnim obiskom kulturnih prireditev po vsej Sloveniji ni imela nobenih težav, omenjeni incidenti pa so pustili strah, ki ga je težko premagati.

»Skoraj 20 let sem na našem lokalnem radiu vodila Kulturne paberke, obiskovala sem gledališke predstave, razstave, predavanja, ne le v Ljubljani, tudi v Kranju, Škofji Loki. Nikoli nisem imela nobenih težav. Ti dve srečanji z nadlegovalci pa sta pustili v meni in v nas nemalo strahu, ki se ga je težko znebiti,« nam je dejala in dodala: »Zelo iskreno in zelo od srca vam želim, da vam ne bi bilo nikoli dano, da bi ta strah občutili.«

Spominja se še nekoliko bolj varnih časov. »V Ljubljano sem prišla leta 1966 kot gimnazijka. To so bili časi, ko so po nekaterih delih mesta rovarili t. i. huligani. Tudi okoli DAČ-a, kjer sem bivala, jih je bilo precej. Eden od njih se je potem celo priženil k nam v Žiri. To so bili časi, ko sem vso žepnino porabila za obiske Drame in Opere, za kinopredstave v Komuni in Unionu. Če je kaj ostalo, smo šla dekleta na kavo s smetano k Petričku. Kadar nam je bilo dolgčas, smo se vozile po stopnicah v Nami ali se povzpele na Grad. Četudi je bil kdaj kdo od fantov tečen, so se zmeraj našli drugi, ki so bili zaščitniški in so nas branili pred njim, se spominja.«

In danes? »Kot da ne bi bilo nikomur nič mar. Če ste brali komentarje na družbenih omrežjih, je bila zmerljivka 'kuzla' še prijazna. Niti predstavljati si nočem, da bi koga od teh, ki po medmrežju stresajo zlo, srečala v živo,« je razočarana nad odzivi na njen intervju.

Različni odzivi: od podpore do kritike

Objava izjave je sprožila množico komentarjev. Med tistimi, ki se ne strinjajo z oceno Miklavčičeve, je tudi znana igralka Zvezdana Mlakar, ki je v Drami zaposlena že več kot 35 let: »Jaz pa tam delam že več kot 35 let, pa še nisem slišala česa takšnega. Pa bi, po verjetnostnem računu, morala. To je podpihovanje brez primere, čisto politikantstvo. Mene v Sloveniji še ni bilo strah, ne ponoči ne podnevi. Tudi tujci pravijo, da sploh ne vemo, v kako varni in lepi državi živimo,« je zapisala Zvezdana Mlakar.

Podobno izkušnjo je delila pevka in nekdanja evrovizijska predstavnica Alenka Gotar: »V centru Ljubljane sem se vedno počutila varno. Živela sem devet let v tujini, prepotovala svet in nikjer se nisem počutila bolj varno kot v Ljubljani. Res pa je, da delam zraven Metelkove, kjer se zvečer lahko zgodi marsikaj in tam res ni najbolj prijetno. Morda je bila Milena tam, to ji pa verjamem.«

Po drugi strani pa se pojavljajo poročila o konkretnih primerih kriminala. Nekateri komentatorji so opozorili, da se tatvine, ropi in nasilje v Ljubljani vendarle dogajajo. Nekdo je navedel primer vloma v avtomobil na varovanem parkirišču pred kliničnim centrom, kjer so mamici z dvojčkoma ukradli radio, potne liste in druge osebne predmete. Tudi sicer policijska poročila pogosto navajajo primer tatvin po Ljubljani.

Po podatkih policije je Ljubljana sicer še vedno ena najvarnejših prestolnic v Evropi. Po poročilu Numbeo Crime Index 2025 se slovenska prestolnica uvršča med mesta z nizko stopnjo kriminala. Policisti sicer opozarjajo, da je žepnih tatvin in premoženjskih kaznivih dejanj na določenih lokacijah (npr. turistična območja, parkirišča) več, a resnejših oblik nasilja je relativno malo.

»Zelo iskreno in zelo od srca vam želim, da vam ne bi bilo nikoli dano, da bi ta strah občutili.«