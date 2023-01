V Ljubljani lahko drsate med levi in alpakami (FOTO)

Letošnja zima z visokimi temperaturami ni nič kaj naklonjena naravnim drsališčem, a se je vsaj v Ljubljani mogoče ponekod kljub temu podrsati po ledeni ploskvi. Gre pa seveda za povsem umetna drsališča. Teh se po večini razveselijo najmlajši in mladi. Direktorica poudarja, da želijo z drsališčem posredno opozoriti na podnebne spremembe, na dviganje temperature, na zimo, ki jo izgubljamo. Učenje drsanja lahko odraslemu povzroča nemalo težav. Ko otroci poskakujejo in igraje drsajo, vzbuja precej smeha pogled na mamico, ki okorno stoji na drsalkah in drži pingvina ali bikca za roge. To je tist...