V Ljubljani gneča pred zdravstvenim domom, kaj se dogaja? (FOTO)

Plačljivi hitri testi

Danes iz Ljubljane poročajo o povečanem zanimanju za cepljenje proti covidu 19. Po poročanju sledilnika covida 19 je nekaj gneče in zato daljša čakalna doba za cepljenje trenutno na Metelkovi. Če bi se radi izognili gneči, se lahko danes s cepivom družb Pfizer in Moderna cepite tudi na vrhu dovoza na urgenco. Tam se lahko cepite brez naročanja od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro.V Sloveniji sicer ostaja še velika množica necepljenih, na kar opozarja tudi stroka, zato se četrtega vala, ki nas bo dosegel jeseni in pozimi v velikem obsegu, zelo bojijo.Od ponedeljka dalje bodo hitri antigenski testi plačljivi. V Ljubljani bo testiranje za splošno populacijo še naprej potekalo v mobilni enoti pred Mestno hišo (Mestni trg 1), vsak delavnik od 8. do 14. ure (sprejem do 13.30). Cena samoplačniškega testiranja HAGT bo 12 evrov, plačati pa bo mogoče le z bančno kartico na lokaciji testiranja in ne z gotovino. Potrdilo o izvidu hitrega testiranja bodo osebe prejeli na mestu testiranja, so sporočili iz ZD Ljubljana.Do brezplačnega testa so upravičeni uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialnovarstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke. Med izjemami so tudi ljudje, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar izkažejo z zdravniškim potrdilom.Za samoplačniško testiranja se je vlada odločila zato, ker je cepiva dovolj, da se lahko vsi cepijo, in ker je po mnenju stroke prav cepljenje najboljša in edina prava zaščita pred covidom 19.