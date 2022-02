V Ljubljani bodo zgradili več sto novih stanovanj. Razkrivamo, kje

V središču Ljubljane je napovedana gradnja več sto novih stanovanj ter trgovskih in pisarniških prostorov. Gradilo se bo na dveh lokacijah, in sicer na Linhartovi ulici – preureditev območja 16.500 kvadratnih metrov ob razstavnem in kongresnem centru, ter na Masarykovi ulici, v neposredni bližini glavne ljubljanske avtobusne in železniške postaje.

Postopek pridobivanja dovoljenj že poteka, zato je pričakovati, da se bo gradnja projektov začela okoli leta 2024.

Eden od investitorjev je Ljubljančanom že znan iz zgodbe okoli soseske Kvartet – Corwin. Tokrat se projektov lotevajo skupaj z družbo Hartenberg iz Prage, ki se ukvarja z naložbami v srednji Evropi.