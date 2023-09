V Ljubljani bi podražili vrtce, Levica zahteva umik predloga

Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim odločali o višjih cenah vrtcev. Občina bi programe podražila za 27 odstotkov, starši pa bi zaradi uvedbe draginjske subvencije plačevali 15 odstotkov več. Svetniki Levice in svetnica Vesne Jasminka Dedić zaradi nestrinjanja s podražitvijo predlagajo umik točke z dnevnega reda.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) ocenjujejo, da bodo letos v vrtcih imeli 9,98 milijona evrov več dodatnih stroškov kot leta 2022. Pojasnjujejo, da je v zadnjih dveh letih prišlo do izrazitega povečanja stroškov v vrtcih, cene vrtcev pa da so nazadnje povišali leta 2019.

Mestni svetniki bodo na seji razpravljali tudi o manjši notranji igralni površini v vseh javnih vrtcih Mola od letošnjega šolskega leta do leta 2027/28. Tudi tej točki dnevnega reda nasprotujejo svetniki Levice in svetnica Dedić in predlagajo njen umik.

Mestna blagajna posluje z izgubo

Mestni svetniki bodo danes razpravljali tudi o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju. V šestih mesecih je občina ustvarila 189,1 milijona evrov prihodkov, kar je okoli 36 odstotka načrtovanih. Odhodki so so znašali 205,2 milijona evrov oz. 38 odstotkov načrtovanih. Mestna blagajna je polletje zaključila s 16,1 milijona evrov izgube.

Svetniki bodo odločali tudi o odloku o opremljanju stavbnih zemljišč na območju Potniškega centra Ljubljana in o več prostorskih aktih. Mestni svetnik Aleš Primc med drugim predlaga ustanovitev neodvisne komisije za ugotovitev poškodb na kanalu C0 po poplavah v začetku avgusta in zahteva razpravo o »katastrofalno neočiščenih cestnih odtokih v Mestni občini Ljubljana«.

Pred mestno hišo protest

Tudi pred tokratno sejo mestnega sveta bo pred mestno hišo potekal protest. Kot je na družbenem omrežju X zapisal mestni svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, gre za shod proti županu Zoranu Jankoviću, za zdravnike in za čisto pitno vodo.