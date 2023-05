V Ljubljani bi dražili parkirnine: takšne bi lahko bile cene čez mesec dni

Podražitev parkirnin v Ljubljani bi doletela vse tri cone parkiranja na ulicah in tudi v garažnih hišah in parkiriščih z zapornico, če bodo ljubljanski svetniki na majski seji sprejeli predlog podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), piše portal Uporabna stran. V primeru potrditve bo do podražitve cen parkiranja v Ljubljani prišlo 5. junija 2023.

Cena parkiranja v centru Ljubljane (Cona 1) bo 1,30 evra, cena za parkiranja v širšem središču Ljubljane (Cona 2) bo 0,80 evra, na območju, opredeljenem kot Cona 3, pa bo cena 0,50 evra na uro.

Poleg tega bi se na območju Cone 1 spremenilo še zaračunavanje v soboto, ki bi se podaljšalo do 19. ure, medtem ko nedelja ostaja brezplačna.

Do podražitev bi lahko prišlo tudi v garažnih hišah, piše Uporabna stran. Na Kongresnem trgu bi cena poskočila na 1,70 evra na uro in 2,50 evra na uro nad 3 ure. V parkirni hiši Kozolec se cene dnevnega parkiranja ne spreminjajo. Bi se pa nočno parkiranje z 1,80 evra na noč podražilo na 2 evra na noč, piše portal.

Predviden je tudi dvig cene mesečnega parkiranja za stanovalce v garažnih hišah Kozolec in Kongresni trg s 60 na 70 evrov. Cene dovolilnic za stanovalce za parkiranje na ulicah pa se ne bi spremenile.