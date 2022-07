V Lipi je dišalo po okusnih langaših (FOTO)

Vas Lipa v občini Beltinci je bila nekoč znana po dobrih pridelovalcih krompirja. Polja okrog vasi so bila zasajena z ranimi in poznimi sortami. Pridelovalci so svoje tržne presežke prodajali na domači trg, veliko ga je odkupila tudi nekdanja jugoslovanska vojska, ki si ga je tisti čas pred nekaj desetletji sama prišla iskat.

Zmagovalne ekipe FOTOGRAFIJE: JOŽE ŽERDIN

V začetku pridelovanja so ga ročno izkopavali z motikami, pozneje so si nabavili priročne izkopalnike. S prodajo krompirja so kmetje dobro zaslužili in kupili kombajne za pobiranje. Kmetje so tisti čas dobro živeli in razvoj kmetijstva je šel v pravo smer, kmetije so se modernizirale in zemlja je bila lepo obdelana.

Do prepoznavnosti

Pa so prišli časi, ko v Lipi le tu in tam še kdo sadi krompir za svoje domače potrebe, saj so pri vsem tem navzkrižju kmetijske politike najkrajšo potegnili kmetje in pridelovalci krompirja, zato so začeli sajenje te zelenjave opuščati. Odprli so se veliki trgovski centri, ki ponujajo krompir pod ceno, na policah je na voljo iz domala celotne Evrope in arabskih držav.

Da pa spomin na nekdanje čase pridelovalcev krompirja ne bi šel v pozabo, je pred leti Turistično društvo Lipa začelo organizirati langašijado, ki je postala v deželi ob Muri lepo prepoznavna na turističnem in kulinaričnem področju. Zadnja langašijada, ki jo je v športnem parku pripravilo turistično društvo, je spet pokazala, da si ljudje želijo takih in podobnih kulinaričnih dogodkov.

Krompir, moka, voda, sol

Domačini in prebivalci okoliških vasi so svoje kuharsko znanje pokazali na tekmovanju v pripravi in cvrtju langašev. Za ekipe je organizator pripravil logistiko, prostor in drugo, kar je bilo potrebno. Preden so se tekmovalci lotili dela na odprtem, so si pripravili sestavine, najpomembnejše so krompir, moka, voda, sol. Najprej so zamesili testo, iz njega naredili kepice, da so nekaj časa vzhajale, nato so jih z rokami raztegnili v obliki krožnika in položili v vroče olje, kjer se je langaš ocvrl.

Najboljši langaš

Komisija je langaše vseh tekmovalnih ekip ocenila in razglasila rezultate. Prvo mesto je zasedla ekipa Turističnega društva Lipovci, drugo Društvo upokojencev Beltinci, tretje pa PGD Lipa. Prijeli so priznanja in nagrade.

Obiskovalci so na jed čakali v vrsti.