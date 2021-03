Kriza je priložnost, 55-letni Robert Kaše iz Sevnice pa v problemih vidi izzive. Zavoljo omejitve gibanja na občinske meje si ni razbijal glave. »Rad hodim. Ker pa smo bili omejeni na občine, sem se odločil, da prehodim to, kar nam ponuja naša velika občina. Eni hodijo na Lisco, jaz pa sem se odločil za malce drugačne poti. Ker sem veren človek, sem se odločil, da prepešačim od vseh župnijskih cerkva do vseh njihovih podružnic na območju občine Sevnica. Vseh cerkva na območju občine je 52 in ena večja kapela, torej 53, spadajo pa pod 11 župnij, od katerih so tri zunaj območja sevniške ob...