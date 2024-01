V letu 2023 o grozi na glasbenem festivalu, šoku sredi Ljubljane in kršenju javnega reda in miru

Na 5. mesto se je uvrstil članek, ki govori o pogrešanem 16-letniku Žigi Povšetu iz Novega mesta, ki so ga nazadnje videli 31. avgusta na meji med Madžarsko in Srbijo. Slovenski najstnik se je znašel na straneh Interpola, ki združuje sodelovanje policij 178 držav članic.

Mesto višje najdemo prispevek o tem, da se je na isti dan kot legendarni radijski voditelj Sašo Hribar za vedno poslovil še en znani Slovenec. Umrl je glasbenik Igor Soklič, ki je bil član ansambla Zarja.

Bralec Miha je nedeljsko popoldne v juniju izkoristil za izlet z družino. Odpravil se je na priljubljeno pešpot v Tomačevem v Ljubljani, ko je doživel šok. Članek se je uvrstil na 3. mesto.

Drugi najbolj obiskani članek na spletni strani Slovenskih novic je bil prispevek o tem, kako so policisti PP Novo mesto v julijski noči posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v bližini Zobčeve ulice v Novem mestu.

Največ pozornosti je v letu 2023 prejel članek o grozi v Izraelu, ko so pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas na glasbenem festivalu ubili več kot 250 ljudi. Dogodek je šokiral svet.

Najlepša hvala našim zvestim bralkam in bralcem, da nas berete v spletni in tiskani izdaji. Še naprej se bomo trudili, da vam vsak dan zagotovimo aktualne in zanimive novice. Iz uredništva Slovenskih novic vam želimo zdravja, sreče in uspehov polno leto 2024.