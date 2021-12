Zgodovinar in sociolog Stane Padežnik ni le vztrajen borec za pravice slepih in slabovidnih, je tudi pisatelj, priznan astrolog in dolgoletni pisec horoskopov za različne revije. Zanimanje za astrologijo se mu je prebudilo že v mladih letih. »Sem človek, ki hoče preveriti in dognati, kaj je res in kaj ni res,« pove. V zadnjih letih je bil v svojih astroloških napovedih nadvse uspešen. Tudi zato smo ga pred vstopom v novo leto povprašali, kaj nam kažejo zvezde, kako se nam piše v letu 2022. Romantična ljubezen, a tudi nezvestoba Za začetek sva se dotaknila vremena, kakšna zima na...