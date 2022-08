V letošnjem letu občutno več nezakonitih prehodov meje kot lani (VIDEO)

Simona Zavratnik iz kabineta ministrice za notranje zadeve in predstavnik sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije Tomaž Pavček sta za medije spregovorila o aktivnostih ministrstva in policije glede nezakonitih prehodov državne meje.

Kot je uvodoma dejal Pavček, je policija v prvih sedmih mesecih obravnavala nekaj več kot 8200 nezakonitih prehodov državne meje. Kot pravi, je to kar 80-odstotni porast v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. Med nezakonitimi migranti prevladujejo državljani Afganistana, Bangladeša in Pakistana. So pa v letošnjem letu zaznali povečanje števila tujcev, ki prihajajo iz Kube, Indije in Burundija. Pri nedovoljenih prehodih po besedah Pavčka sodelujejo tudi kriminalne združbe, v katerih prevladujejo srbski državljani. Kljub povečanemu številu nezakonitih prehodov policija ne zaznava povečane problematike splošne kriminalitete pri tujcih, ki nedovoljeno vstopajo v državo. Slovenska vojska je po besedah predstavnika policije do zdaj odstranila dober kilometer žičnate ograje. Policija ne pričakuje, da bi se na teh mestih povečale ilegalne migracije.

Zavratnikova: Migracij ne dojemamo kot grožnje

»Na ministrstvu za notranje zadeve smo si zadali pripravo celovite migracijske strategije, pri čemer izhajamo iz treh načel: zagotavljanja varne, solidarne in vključujoče družbe. Jasno je, da so migracije stalnica človeških družb,« pa je uvodoma dejala Zavratnikova. Poudarila je pomembnost spoštovanja človekovih pravic. Pogosta težava, ki spremlja problematiko migracij, je po besedah predstavnice ministrstva njihova kriminalizacija. »Migracij ne dojemamo in ne bomo dojemali kot grožnje.« Dodala je, da so migracije pomemben dejavnik sodobnih družb.