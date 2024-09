V lekarnah so bili v prodaji covidni testi s pretečenim rokom uporabe, preverite datum

V nekaterih lekarnah so bili v prodaji covidni testi s pretečenim rokom uporabe, sta poročala portal N1 in Televizija Slovenije (TVS). Rok uporabe testov znamke Deep Blue, ki jih dobavlja podjetje Novelia, je bil prelepljen z nalepko z drugim rokom uporabe od tistega, ki je bil naveden na posameznih testih v škatli.

Na napako pri navedbi roka uporabe hitrih testov za covid-19 je na družbenih omrežjih prva opozorila občanka, ki je pred kratkim v Lekarni Radovljica kupila omenjene teste znamke Deep Blue. Rok uporabe, ki je bil naveden na škatlici, je november 2025. Ta se ni skladal z rokom, ki je bil naveden na posameznih testih. Ti naj bi bili namreč uporabni zgolj do januarja letos, a je bil datum prelepljen z nalepko, na kateri so bila navodila in podatki o uvozniku. Popravljen pa je bil tudi datum proizvodnje.

Sporni hitri testi

Kot je za N1 pojasnila direktorica Gorenjskih lekarn, pod katere sodi tudi Lekarna Radovljica, Romana Rakovec, so omenjene teste res prodajali, a so jih že v osnovi prejeli »z nalepko, ki je bila prilepljena čez originalno oznako roka uporabe vsakega posameznega testa znotraj originalne škatle«. »Trenutno teh testov ni več na voljo v nobeni izmed naših lekarn,« je dodala. Rakovec je v izjavi za TVS še povedala, da so podali prijavo na Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Agencija je po navedbah javne televizije že obiskala družbo Novelia, ki je na nalepkah navedena kot uradni uvoznik, hkrati pa so bili neposredni dobavitelj za omenjene lekarne, kjer takega primera še niso imeli. Pri družbi Novelia zatrjujejo, da sami niso uvoznik testov. Pravijo, da so teste, že opremljene z nalepkami, kupili pri dobavitelju v Sloveniji, ta pa jih je uvozil iz tujine. Dodali so še, da imajo uradni odgovor proizvajalca, češ da se je rok podaljšal.

Sporni hitri testi so bili dobavljeni v Lekarno Vir, Gorenjske lekarne s 23 lekarnami in v Lekarno Zupančičeva Jama, kjer pa testov še niso dali v prodajo. Neuradno gre za okoli 10.000 testov oziroma 2000 pakiranj.