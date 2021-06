V teh dneh bodo vsi, ki so se cepili proti covidu 19 oziroma bolezen preboleli, prek navadne pošte prejeli digitalno covidno potrdilo na dom. Prav tako potrdila o cepljenju ali testiranju še vedno izdajajo na cepilnih mestih in točkah za testiranje. Brezplačno je potrdilo mogoče dobiti tudi prek spletnega portala zVem z digitalnim podpisom, a če nimate možnosti, da bi potrdilo natisnili, se lahko od 1. julija dalje po potrdilo odpravite tudi v lekarno.



Napoved je že povzročila naval ljudi na lekarne. Iz Lekarniške zbornice Slovenije so sporočili, da so imeli v teh dneh močno povečan obisk, čeprav do potrdil še ni mogoče priti. Državljanom svetujejo, da si potrdilo uredijo v centrih, kjer opravijo cepljenje in testiranje, predvsem pa naj počakajo, da ga prejmejo prek navadne pošte na dom. Ne želijo namreč, da obiskovalci pridejo v lekarne po potrdilo še preden ga tam lahko sploh natisnejo.



V večini lekarn po Sloveniji bo s četrtkom možno potrdilo natisniti, a bo storitev samoplačniška in namenjena tistim, ki potrdila ne morejo natisniti sami.

Kako vse do digitalnega covidnega potrdila (DCP)?

V tem tednu bodo vsi državljani, ki so bili polno cepljeni do 30. junija, na dom dobili pisni dokument. En teden kasneje bodo naredili tudi izpis za vse, ki so cepljeni enkrat, in prebolevnike. Do njega pa že lahko dostopajo tisti, ki imajo urejen dostop do zVem.



Potrdila bodo izdajali tudi izvajalci cepljenj in testiranj. Potrdila o cepljenju ter o pozitivnem oz. negativnem testu na novi koronavirus pa bo mogoče za največ dva evra dvigniti tudi v lekarni.



Kmalu bo zaživela tudi posebna aplikacija za pametne telefone, ki bo omogočala dostop do zVem in hranjenje DCP.

DCP velja toliko časa, kolikor je veljaven epidemiološki status osebe. To pomeni, da v primeru prebolevnika velja pol leta po prebolelem covidu 19, v primeru testiranih pa toliko časa, kolikor je veljaven test. Če bodo morali potniki pred vrnitvijo v domovino opraviti testiranje, bo DCP izdala država članica, kjer je bilo testiranje opravljeno.



Potrdilo bo vezano na enega državljana, tako da bodo v primeru potovanja družine otroci potrebovali svoje.

