V Lancovi vasi je dišalo po poticah (FOTO)

Vaški dom Lancova vas nedaleč od Ptuja je bil konec tedna prizorišče čudovite razstave, kjer so številni obiskovalci lahko občudovali na desetine različnih izdelkov, ki so mnoge pustili brez besed. Društvo podeželskih žena in deklet Lancova vas, ki ga vodita predsednicain podpredsednica, je pripravilo razstavo ročnih del pod naslovom Praznik na vasi v Lancovi vasi in še enkrat se je potrdilo, da imajo podeželske ženske in dekleta veliko domišljije in so sposobne ustvariti vse, kar si zamislijo, še zlasti če imajo mentorja, kakršna stainiz Dornave.Ob odprtju so pod lipo ob svojem vaškem domu pripravili krajši priložnostni program, ki ga je vodila članica društva, začela pa ga je najmlajša članica, ki je zapela slovensko himno. Lancova vas se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino, ki jo za zanamce skoraj štiri desetletja ohranja tudi folklorno društvo, njihove pevke ljudskih pesmi, ki jih vodi, so zapele nekaj pesmic.Razstava je povezana s polnoletnostjo Društva podeželskih žena in deklet Lancova vas, ki je uspešno zgodbo začelo pisati prav pred 18 leti.Za dobro delo in čudovito razstavo jim je čestital tudi slavnostni govornik, župan občine Videm, ki se jim je zahvalil za ohranjanje bogate domače kulturne dediščine. Vse prisotne in tudi razstavljene izdelke je blagoslovil župnik pri sv. Družini na Selih pater, ki je tako kot župan Marinič in predsednik Krajevne skupnosti Lancova vasiz rok Vidovičeve prejel unikatno darilce, zahvalo za vso pomoč in podporo pri razvoju društva.Pred odprtjem, trak sta prerezala podpredsednica društva in župan, je Petra Krajnc predstavila društvo in razstavo, ideja zanjo se je porodila Marohovi. V sosednjih društvih so znani po domačih rezancih, peki jabolčnega štrudlja, pripravi praženega krompirja, v Lancovi vasi pa je pred dvema letoma prvič zadišalo po domačih poticah. Kadar je bila nekoč pri hiši na mizi domača potica, je bil to velik praznik. In tako je še danes. »Potica je največja slovenska kulinarična posebnost. Zagotovo je najbolj znana in priljubljena orehova z rozinami.Pridne gospodinje iz Lancove vasi so letos postavile na ogled pa tudi v pokušnjo kar 60 slanih in predvsem sladkih potic. Spekle so jih po receptih naših babic, lotile so se tudi potic sodobnega časa – z netradicionalnimi nadevi. Naša predsednica je leta 2019 ob odprtju razstave dejala, da potica uspe, če je izdelana s potrpežljivostjo in veliko ljubezni,« je med drugim dejala Krajnčeva.V vseh letih delovanja DPŽD Lancova vas so bila poleg kuharskih tečajev v ospredju tudi ročna dela. Že ob ustanovitvi društva leta 2003 so se članice zbrale enkrat na teden, ob večeru, ter kvačkale, štrikale in šivale. Tem srečanjem so dodale še praznične delavnice, tako so ob božiču in veliki noči nastajali domiselni in unikatni izdelki, ki so jih članice z veseljem postavile na ogled na različnih razstavah ali z njimi okrasile svoje domove. Pred petimi leti so medse povabile priznana mentorja – Zvonka in Vereno Mikša iz Dornave – in od takrat se v društvu pohvalijo s še bolj domiselnimi izdelki in neverjetno ustvarjalno vnemo.Prvo razstavo rož iz krep papirja in drugih ročnodelskih izdelkov so postavile na ogled leta 2018, ob 15-letnici društva, bogato in odmevno razstavo so pripravile leta 2019, lani je zaradi epidemije žal ni bilo. »Danes smo v društvu toliko bolj veseli in ponosni, da vam smemo predstaviti, kaj so članice ustvarile na številnih ponedeljkovih delavnicah. Izdelavi najrazličnejših izdelkov so namenile skupno 1700 ur prostovoljnega dela. Letos, ko naša domovina Slovenija praznuje 30. rojstni dan, smo se še posebno izkazale.Pod vodstvom mentorjev smo izdelale unikatno slovensko zastavo, sestavljeno iz 600 nageljnov iz krep papirja – v poklon domovini in letošnjemu prazniku občine Videm. Prazniku domovine se na neki način poklanjamo tudi z razstavo potic, saj je potica izvirna tradicionalna slovenska sladica, ki jo je kot zajamčeno tradicionalno posebnost zaščitila tudi Evropska komisija,« je dejala Petra Krajnc.Pred ogledom razstave so članice društva darilca podelile tudi Evi Vidovič Malek ter pevkam ljudskih pesmi FD Lancova vas. Posebne zahvale sta bila deležna Zvonko in Verena Mikša, brez njiju najbrž tako unikatne in bogate razstave ne bi bilo. Zvonko Mikša je ročnim delom predan že okrog 40 let, aktivneje pa zadnja leta, ko je upokojen. Je tudi nosilec enote žive dediščine – izdelovanje papirnatih rož, ki je od leta 2015 vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.