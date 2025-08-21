V Križevcih sprejem za ekipo Wine angelsov, ki se je vrnila z relija Trans – Carpathia (FOTO)

Župan Občine Križevci Branko Slavinec je v Parku doživetij Križevci pripravil sprejem za ekipo Wine angelsov, ki se je vrnila z relija Trans – Carpathia. Janko Kosi, Matevž Kaučič in Boštjan Majč so namreč v sedmih dnevih prevozili tako imenovan Trans Carpathia Rally.

Boris Šoštarič, v minulih letih na relijih četrti potnik, je letos zaradi obveznosti ostal doma, je pa urejal vse, kar so kolegi na terenu potrebovali.

FOTO: Občina Križevci

FOTO: Občina Križevci

Reli se je začel na Slovaškem, v naslednjih dneh pa je okoli tristo sodelujočih ekip prevozilo še Madžarsko, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo, Albanijo in Črno goro. Pot jih je vodila tudi čez gorovje Karpati. Vinski angeli iz Prlekije so z vozilom, ki je letnik 2002, prevozili 3.452 kilometrov in uspešno zaključili reli.

Pogumne zgodbe

Reli ni bil le dirka – bil je tudi izziv iznajdljivosti, saj so ekipe zbirale točke z reševanjem misij in nalog, ki so bile ocenjene s točkami in so se dodajale v končni točkovni izkupiček. Na koncu so zbrali 358 točk. Organizatorji so sodelujoče glede rezultatov tokrat pustili kar nekaj časa v negotovosti. Vinski angeli so šele po vrnitvi v domovino izvedeli, da so na koncu zasedli več kot solidno 11. mesto med okoli 300 ekipami, zbrali pa so enako število točk kot ekipa, ki je končala na repu prve deseterice. Zmagovalna ekipa iz Poljske, ki je zbrala 407 točk.

FOTO: Občina Križevci

Med sprejemom v Križevcih je bilo slišati, da ekipa Wine Angels, ki se s podobnih dogodivščin vedno znova vrača s pogumnimi zgodbami, že razmišlja o naslednjem podvigu v letu 2026.

FOTO: Občina Križevci

FOTO: Občina Križevci