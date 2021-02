V kratkem prehod v rumeno fazo? To pravijo na ministrstvu

Še dobro se nismo navadili na oranžno fazo sproščanja ukrepov, ko bi po projekciji Instituta Jožef Stefan (IJS) ob trenutnih razmerah že v začetku marca prešli v rumeno fazo protikoronskih ukrepov in odlokov, pa državna sekretarka na ministrstvu za zdravjaže meni, da bi se lahko približali rumeni coni.Na IJS ocenjujejo, da bi število hospitaliziranih že to soboto padlo pod 500, naslednjo sredo pa še sedemdnevno povprečje okužb, kar bi bilo dovolj za rumeno fazo. Fortetova je na novinarski konferenci odgovarjala na vprašanje, ali je to po njeni oceni realno pričakovati. »Upoštevati moramo, da je za nami teden počitnic v vzhodni Sloveniji, kar pomeni tveganje, saj vemo, da so ljudje obiskovali turistične destinacije. V tem letu, ko opozarjamo na 'princip mehurčkov', na zaščitne ukrepe, pa moramo imeti zaupanja v naše državljane, da so to dejansko upoštevali. Če upoštevamo to, se lahko nadejamo, da se bomo približali rumeni coni.« Je pa spet opozorila, da se je v trgovskih središčih treba držati zaščitnih ukrepov in nakup opraviti čim hitreje, hoditi pa v tiste turistične kraje, ki niso tradicionalno obljudeni.Ob podajanju dnevne statistike za nedeljo jedejala, da smo še daleč od rumene faze. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 744, medtem ko je število hospitaliziranih nekoliko višja od preteklega dne (584). Glede na načrt sproščanja sta kriterija za prehod v rumeno fazo manj kot 600 okužb na dan in manj kot 500 hospitaliziranih v bolnišnicah. Prvi kriterij bi po izračunih IJS lahko dosegli 1. marca, drugega pa tri pozneje.Rumena faza sproščanja omejitev predvideva, da bi se v šole vrnili preostali razredi srednjih šol, v živo bi znova stekla predavanja na fakultetah, za vse bi se odprli dijaških in študentski domovi, odprle bi se preostale servisne dejavnosti, odpravili pa bi prepoved gibanja ponoči.