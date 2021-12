Zaključuje se še eno leto številnih preizkušenj in težkih odločitev, je v novoletni poslanici poudaril premier Janez Janša. A smo po njegovih besedah ne glede na to, da nas je zdravstvena kriza prignala do roba zmogljivosti, dosegli tudi številne pomembne zmage, ki bodo Slovenijo pospremile na pot največjega investicijskega cikla v zgodovini.

»Časi, ko je ogroženo zdravje ali obstoj naroda, vedno kličejo po enotnosti. Zahtevajo odgovornost in solidarnost. Brez tega v bitkah, ki jih pred nas postavlja življenje, ni zmag. Kot ni uspeha in izjemnih dosežkov brez trdega dela in odrekanj,« je dejal Janša v poslanici, ki so jo med drugim predvajali na Televiziji Slovenija.

Kljub zdravstveni krizi pa smo po njegovih besedah dosegli tudi številne pomembne zmage. »V kratkem bo v vsakem kraju videti sadove našega skupnega dela, v mnogih pa so ti že vidni,« je dejal. Pri tem je omenil proračun za prihodnji dve leti ter ostale sprejete zakone, ki namenjajo sredstva za obnove in gradnje šol, vrtcev, bolnišnic, stanovanj, domov za starejše, cest in športnih objektov, za izgradnjo in obnovo vodovodov, za poplavno varnost in druge namene. Te so v višini investicij, ki jih ne v samostojni Sloveniji doslej niti kadar koli prej še nikoli ni bilo.

Po njegovih besedah se lahko pohvalimo z enim najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi in z najvišjo stopnjo zaposlenosti v zgodovini samostojne Slovenije, gospodarske napovedi pa so obetavne tudi za v prihodnje. Omenil je tudi predsedovanje Svetu EU, ki je bilo po njegovih besedah uspešno. »Ob predsedovanju smo zaključili številne dosjeje ter tlakovali pot mnogim projektom za večje blagostanje in varnost ne samo v Sloveniji, ampak v celotni uniji,« je dejal.

Državljanom v novem letu zaželel predvsem zdravja in poguma

Kot je dodal, je letošnje leto znova potrdilo, kako dragoceni so ljudje, ki skupno dobro postavijo na prvo mesto. »V kriznih razmerah, v katerih zaradi epidemije živimo že skoraj dve leti, je njihovo delo še pomembnejše. Njim gre naša posebna zahvala in globoko spoštovanje. Želim si, da vsi, ki ste v teh težkih časih reševali življenja in nam v veliki meri kljub vsemu omogočali varno bivanje, veste, da cenimo vaše delo in vaš trud. Hvala vsem, ki ste v letu, ki se izteka, ravnali odgovorno do sebe in drugih,« je še povedal premier.

Državljanom je v novem letu zaželel predvsem zdravja in poguma. »Ohranite vero vase in sledite svojim sanjam. Tudi takrat, ko je težko in na nebu ni sonca. Za nočjo pride dan in zimi vedno sledi pomlad. Pomlad je čas za preporod, za nov zalet, za novo stran v knjigi slehernika in tudi v knjigi slovenske zgodovine,« je poudaril. »V prazničnih dneh varujte svoje zdravje in zdravje domačih. Podelite z njimi upanje in veselo pričakovanje, da bo leto, ki prihaja, leto vseh dobrih in pogumnih ljudi. Naše leto,« je zaključil Janša.