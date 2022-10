V kraju, od koder so izgnali Strojanove, volili tega kandidata

Pred dobrim desetletjem je odmevala zgodba iz Ambrusa, ko so družino Strojan po dolgi kalvariji sporov med njimi in krajani Ambrusa preselili v Ljubljano. Vključila se je država, ki je za romsko družino našla bivanje v Rojah pri Šentvidu. Strojanovi v Ambrusu niso bili zaželeni. Preverili smo, kako so glasovali prebivalci tega naselja v prvem krogu volitev in kako v romskem naselju Žabjak in Pušča.

V Ambrusu je z absolutno večino povedel Anže Logar s skoraj 72-odstotki glasov tistih, ki so se udeležili volitev, medtem ko je drugouvrščena Nataša Pirc Musar prejela 7,6-odstotka glasov, tretje uvrščeni Vladimir Prebilič pa enak odstotek kot Pirc Musarjeva.

Ambrus. FOTO: Zaslonski Posnetek, DVK

V enem bolj razvpitem romskem naselju pri nas in največjem romskem naselju v okolici Novega mesta Brezje-Žabjak so volivci največ glasov - 53,58-odstotkov - namenili Milanu Brglezu, sledila sta Anže Logar (38, 46) in Nataša Pirc Musar (7,69).

Žabjak. FOTO: Zaslonski Posnetek, DVK

V največjem romskem naselju v Sloveniji Pušča v Prekmurju, ki velja za vzoren primer razvoja romskega naselja v Sloveniji, so izbrali levosredinska kandidata. Pirc Musarjeva je tam prejela 32-odstotka volilnih glasov, Brglez 25,33 odstotka in Anže Logar 22,67.

Pušča. FOTO: Zaslonski Posnetek, DVK

V novomeškem romskem naselju Šmihel, ki velja za zgled po urejenosti in je drugo največje romsko naselje v novomeški občini, so volivci največ svojih glasov namenili kandidatoma Logarju in Pirc Musarjevi, ki sta se tudi uvrstila v drugi krog volitev. Logar je prejel 30,35-odstotka glasov, Pirc Musarjeva štiri odstotne točke manj.

Šmihel. FOTO: Zaslonski posnetek, DVK

Romska skupnost v Sloveniji šteje med 12 in 15 tisoč pripadnikov.