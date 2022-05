V Kostanjevici so zacvetele vse rože sveta

Rože nas spremljajo od rojstva do smrti, z njimi izkazujemo svoje veselje in žalost. In prav rože so bile tiste, ki so tokrat v Kostanjevici na Krki navdihovale mlade ustvarjalce letošnjega že 32. otroškega likovnega extempora z naslovom Vse rože sveta.

Prav vsak je narisal svojo rožo. FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

Letošnji zaradi negotove covidne situacije ni bil vseslovenski kot pretekla leta, so pa zato ustvarjali prav vsi učenci in učenke domače osnovne šole, ki ponosno nosi ime domačega umetnika in nekdanjega učenca te šole Jožeta Gorjupa. Tudi njemu je bil posvečen večer. Letos namreč mineva 90 let od njegove prezgodnje smrti in 40 let, odkar so po njem, ko je bil zgrajen prizidek, poimenovali osnovno šolo. Tokrat so se njegovemu spominu poklonili z odprtjem spominske stene, ki jo je po vsebinskem predlogu šole in galerije oblikoval Matic Tršar.

Vsak prispeval vsaj en cvet

Vsak od 230 učencev in učenk je torej letos za skupno razstavo, ki krasi okolico šole, prispeval vsaj en cvet. »V preteklih dveh letih, ko smo svobodo okušali skozi računalniške zaslone in prevečkrat lovili sončne žarke zgolj skozi odprta okna svojih stanovanj, smo doumeli, da je travnik, posut z rožami, lahko simbol svobode, simbol ognja, ki ga prižge v naših srcih … Morda nam je prav to pomagalo, da smo skozi najtežje trenutke stopali pogumno, odločno in z vero, da nam tega, kar smo zgradili drug za drugega in drug ob drugem, ne more vzeti nihče in nič,« je med drugim dejala ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa Melita Skušek in dodala, da njihova šola nosi naziv eko in zdrava šola, je kulturna šola, ima tudi status šole odličnosti na področju likovne umetnosti, ki ji ga je podelil republiški javni sklad za kulturne dejavnosti.

In je edina šola galerija v Sloveniji, kar gre zasluga žal že pokojnemu kulturniku Ladu Smrekarju, tvorcu kulturnega življenja v Kostanjevici, nekdanjemu ravnatelju šole in Galerije Božidar Jakac.

Zaigral je kostanjeviški pihalni orkester.

Njegova pobuda je bila tudi, da je leta 1956 začela nastajati šolska galerija. Tako je danes po šolskih hodnikih razstavljenih 1300 likovnih in kiparskih del in šolarji so se nalezli tega kulturnega duha. »Ponosno lahko povemo, da nikoli do zdaj nismo poškodovali nobenega likovnega dela v Gorjupovi galeriji – ker imamo srce, ker vemo, da je to naše izročilo, naša sedanjost in naša prihodnost,« je izpostavila Skuškova ter dodala, da so še kako ponosni tudi na to, da že 32 let negujejo otroški likovni extempore.

Ta je nadaljevanje grafičnega bienala jugoslovanskih otrok, ki je zaživel v začetku sedemdesetih in je združeval mlade umetnike iz vse Jugoslavije, z osamosvojitvijo pa nastal otroški extempore, ki je v treh desetletjih združil številne mlade in njihove mentorje, ki so našli svoj umetniški navdih v različnih temah dolenjske pokrajine.

Podpora mladim talentom

»Prav neverjetno je, koliko talentov lahko danes najdemo med mladimi, zato jih moramo podpirati, saj so to naši upi in naša prihodnost,« je ob odprtju dejal župan Ladko Petretič. Da je v teh prelomnih trenutkih še kako pomembno, da se ozremo v prihodnost in v to, v kakšnem svetu in v kakšni državi bodo živeli naši otroci, je poudaril slavnostni govornik, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, in dodal, da je pomembno, da otroke postavimo na pravo pot, kar lahko počnemo tudi skozi umetnost, ki je del naše identitete.

1300 umetniških del je na šolskih hodnikih.

Extempore sta strokovno vodili likovna pedagoginja Darja Kovačič in Alja Fir iz Galerije Božidar Jakac, o vtisih ob razstavljenih delih je spregovorila akademska slikarka Jožica Medle, direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović pa je predstavil kratko, a zelo ustvarjalno pot Jožeta Gorjupa. Za zaključek še misel ravnateljice Skuškove: »Žal življenje ni vedno pravljica, a vendar v resnici ne potrebujemo veliko, da smo srečni. Hans Christian Andersen je dejal, da ni dovolj le živeti, imeti moramo sonce, svobodo in majceno cvetlico. Tako preproste in pogosto preveč samoumevne reči!«

Šolarji so se predstavili v besedi, pesmi in plesu.