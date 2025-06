V Kopru velikanski kit, ste ga videli?

V Kopru so s postavitvijo napihljivega kita v naravni velikosti in z ustrezno zvočno instalacijo simbolično pozdravili nedavno odločitev slovenske vlade za podporo moratoriju na posege v naravo pri globokomorskem rudarjenju in o nujnosti zaščite oceanov.

Gre za nevarno industrijo z obsežnimi dolgoročnimi posledicami, vodja kampanje za zaščito oceanov pri Greenpeaceu Slovenija Špela Bandelj Ruiz pa poudarja: »Oceani niso rudnik in morsko dno v mednarodnih vodah ni last podjetij. Odločitev o njegovi prihodnosti mora temeljiti na znanosti, ne na pohlepu. Nevarnost, da bi industrija začela plenjenje morskega dna, še vedno obstaja. Slovenija je naredila pomemben korak, zdaj pa je napočil čas, da svojo podporo prenese tudi na mednarodni oder.«

Dogodek so pripravili v sklopu dvodnevnega Vikenda za oceane in svetovnega dneva oceanov, ko je potekala tudi obsežna čistilna akcija ob obali od Izole do Strunjana.

Pod okriljem Greenpeacea Slovenija poteka zbiranje podpisov pod globalno peticijo Ustavimo globokomorsko rudarjenje. V Sloveniji jo je doslej podpisalo skoraj 6000 ljudi, po svetu pa skupno že več kot tri milijone.