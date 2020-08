V Kopru ladja z okuženima mornarjema

V koprsko pristanišče bo danes ponoči iz Južne Afrike priplula tovorna ladja, pri katere posadki so odkrili dve okužbi z novim koronavirusom. To seveda pomeni, da se bo treba v našem osrednjem pristanišču nekoliko drugače organizirati oziroma ravnati po posebnem protokolu. Po naših podatkih ladja prevaža železovo rudo, na njej pa naj bi bili filipinski in grški mornarji. Da sta dva izmed njih okužena, so odkrili pri ponovnem testiranju v Gibraltarju. Od takrat naprej sta oba, ki naj vsaj v prvih dneh ne bi kazala znakov okužbe, tudi v izolaciji. Kot so nam pojasnili v Luki Koper, imata ob prihodu takšne ladje vse ...