V Kopru dražja parkirnina in poletni parkirni režim: kaj to pomeni?

V Žusterni, ob Severni obvoznici in na Trgu Brolo so se podvojile. Na večini drugih območij se je cena ure parkiranja povečala za pol evra. Na Mestni občini Koper pravijo, da so bile podražitve neizogibne.

Najdražje je parkiranje na Ukmarjevem trgu oz. na pomolu, od koder želi občina sčasoma umakniti promet. To poletje bo zmanjšala parkirne zmogljivosti za tretjino, ceno pa povišala na 2,50 evra na uro in jo zaračunavala 24 ur na dan.

Dva evra na uro je treba odšteti za parkiranje v Žusterni, na parkiriščih 3 in 4 ob Severni obvoznici, na Trgu Brolo in na Vergerijevem trgu. Na parkiriščih Za banko in Zeleni park je za prvo uro parkiranja treba odšteti en evro, za vsako naslednjo pa dva evra.

Na največjem parkirišču ob tržnici ura parkiranja stane 1,50 evra. Na območju za zapornicami je prva ura še naprej brezplačna. Podobno velja za parkirno hišo Belveder, kjer so tudi med vikendi čas brezplačnega parkiranja skrajšali na eno uro.

Na parkiriščih Mandrač, Piranska cesta, Ob stadionu in Ob atletskem stadionu ter na parkirišču izven zapornic in na makadamskem parkirišču za tržnico je prvo uro možno pakirati za 0,50 evra, vsaka naslednja stane 1,50 evra.

Tudi na parkiriščih ob Rotundi in za Barko prva ura stane 0,50 evra, medtem ko je za vsako naslednjo treba odšteti en evro. Na parkiriščih ob Rotundi, za Barko, Ob stadionu in Ob atletskem stadionu se hkrati podaljša urnik obratovanja do 19. ure.

Nižja je cena na parkiriščih, ki so bolj oddaljena od mestnega jedra, do katerega vozijo avtobusi

Celodnevno parkiranje pri pasareli v Semedeli ter na območjih ena in dva ob Kolodvorski cesti s povratno avtobusno vozovnico stane dva evra.

Na Mestni občini Koper poudarjajo, da bo nekatere kratkotrajne opravke v mestu še vedno mogoče opraviti brezplačno, nespremenjena pa ostaja tudi cena splošnega abonmaja. Ta za občane Kopra stane 20 evrov, za druge uporabnike 30 evrov na mesec.