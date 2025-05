»Dvigalo bo,« je po četrtkovi redni občinski seji sporočil koprski župan Aleš Bržan. Gradnja dvigala z razgledno teraso, pod katero se kot odgovorni arhitekt podpisuje Sandi Pirš, ob sodelovanju inženirja Marjana Pipenbaherja, bi se lahko začela prihodnje leto. Projekt, vreden deset milijonov evrov, bo občina financirala s 6,5 milijona evrov evropskih sredstev, preostanek v višini 3,5 milijona evrov pa bo zagotovila iz lastnega proračuna. Po Pirševih besedah imajo vsa potrebna soglasja in so tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Z vertikalno povezavo se bo tako dostop do obale in mestn...