V kisli župi ne sme manjkati svinjski rep

»Dobre kisle župe ni brez dobrega, kaj dobrega, najboljšega kosa svinjskega mesa, seveda mora biti zraven svinjski rep pa tudi kakšne svinjske nogice. Pa vsa jušna zelenjava, različne začimbe in še kaj. A vsega ne smem izdati. Saj veste, to so male skrivnosti velikih mojstrov,« nam je ob kotličku, v katerem je brbotala že skoraj kuhana kisla juha, razkrila Alenka Milenkovič, glavna kuharica v ekipi Kozjanskih furmanov. Tekmovanje v kuhanju šentjurjeve kisle župe je v sklopu praznika občine Šentjur, tako imenovanega Šentjurjevega, ki so ga letos pripravili že tridesetič, tradicija.

Tudi ekipa iz Majšperka je kuhala.

Kuhala tudi vinska kraljica

A omenjena ekipa je bila le ena od devetih, ki so se letos lotile najprej rezanja in sekljanja čebule in drugih vrst jušne zelenjave, zatem pa še rezanja mesa. Kuhanja so se lotile še ekipe Planinskega društva Šentjur, Planinskega društva Dramlje, Govedorejskega društva Šentjur, Društva vinogradnikov sv. Urbana iz Gorice pri Slivnici, članice Društva kmetic Mavrica, Društvo starodobnikov Večno mladi, ekipa domačinov z Zgornjega trga, kjer potekajo skoraj vse prireditve v sklopu Šentjurjevega, prvič so medse povabili tudi ekipo iz druge občine, in sicer Združenje rejcev plemenskih telic Stoperce iz Majšperka. Končni rezultat je pokusila tričlanska komisija, v kateri so bili, profesorica na Šolskem centru Šentjur,in. »Ekipe so bile letos dokaj enakovredne, odstopanja so bila minimalna, a vendarle o zmagovalni, skuhali so jo člani Govedorejskega društva Šentjur, ni bilo dileme. Njihova je bila res najboljša,« je ob razglasitvi dejala Gučkova. Ekipe so poskrbele tudi za primerne pogrinjke in dobro kapljico. Kdo ve, morda so hoteli z njo katerega člana komisije malce podkupiti, da bi jim pogledal skozi prste.

Vsi člani ekip so na koncu prejeli priznanje za kuhanje kisle župe. Foto: Mojca Marot

Po dveh epidemičnih letih, ko se ni dogajalo nič, je bilo tako letos na Zgornjem trgu v Šentjurju spet zelo živahno. Prireditev je povezoval domačinv opravi dr. Gustava Ipavca, nekdanjega zdravnika in enega od treh znamenitih skladateljev. A čeprav je organizatorjem nekoliko ponagajalo vreme, to nikogar ni preveč zmotilo, saj je bilo zelo živahno tudi na številnih stojnicah, na katerih je bilo mogoče najti tako izdelke domače kot umetne obrti, kulinarične dobrote, vina, medene in čebelje pridelke, lončene sklede ali pekače in kmečko orodje ... Izpeljali so Jurijev pohod od športnega parka pri OŠ Franja Malgaja do Botričnice s ciljem na Zgornjem trgu. In ko so se pohodniki vrnili, jih je pod šotorom čakal topel golaž, številni pa so počakali še na kislo župo. Kuhalnico je vzela v roke celo aktualna vinska kraljica Svete Helene. Pozabili niso niti na najmlajše, saj so v organizaciji Društva prijateljev mladine pripravili lutkovno predstavo 3 prašički. Izvedli so tekmovanje mladih harmonikarjev, Prostovoljno gasilsko društvo Šentjur pa je prevzelo novo gasilsko vozilo GVC 16/25, s katerim bodo na intervencijah še učinkovitejši, saj ima kar 3000-litrsko cisterno. Za konec so se lahko vsi zavrteli ob zvokih Okajenih muzikantov.