V karanteno še dva Šarčeva poslanca, okužba tudi v krogih SD

Operativnih le še pet Šarčevih poslancev

Predsednik in poslanec LMŠje danes v izjavi za medije pojasnil, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri eni strokovni sodelavki poslanske skupine, zato sta se dodatno dva poslanca odločila za samoizolacijo. Spomnil je, da so že od torka v karanteni štirje poslanci LMŠ in osem strokovnih sodelavcev.Pri eni strokovni sodelavki poslanske skupine LMŠ so okužbo z novim koronavirusom potrdili že v ponedeljek zvečer. Sledile so karantenske odločbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za poslance Jerco Korče, Igorja Pečka, Andrejo Zabret in Jožeta Lenarta, poslanca Aljaž Kovačič in Edo Paulič pa sta prejela priporočila NIJZ o izvajanju zaščitnih ukrepov V samoizolaciji sta tudi poslancain. Šarec je opozoril, da je poslanska skupina močno okrnjena, saj je vključno z njim »operativnih« le pet poslancev. Izrazil je pričakovanje, da bo poslancem omogočeno sodelovanje pri delu DZ na daljavo, tako pri razpravah kot glasovanju. V zvezi s podatkom, da so v torek v državi potrdili rekordnih 79 okužb pa je dejal, da je »stvar očitno ušla izpod nadzora«.Iz poslanske skupine SD pa so sporočili, da so tudi enemu njihovemu strokovnemu sodelavcu odredili karanteno. Pojasnili so, da se je sodelavec »takoj po obvestilu o karanteni izoliral in spoštuje vsa navodila NIJZ«.Predsednik DZje sicer v torek napovedal, da bo v petek na seji kolegija vodjem poslanskih skupin predlagal, naj prihajajočo izredno sejo DZ, na kateri naj bi obravnavali interpelacijo notranjega ministra, izpeljejo po novih poslovniških določilih in manjkajočim poslancem omogočijo glasovanje na daljavo.